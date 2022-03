Coupe du monde 2022: la Fifa dévoile le ballon pour le Mondial au Qatar

A un peu plus de huit mois du début de la compétition, le ballon officiel pour le Mondial 2022 au Qatar a été dévoilé ce mercredi par les organisateurs et la Fifa. Doté des dernières technologies, il est voulu comme un bijou d'aérodynamisme.

On attend encore de connaître les derniers qualifiés pour la Coupe du monde 2022 mais les organisateurs finalisent les préparatifs pour accueillir la planète foot en fin d’année au Qatar. Avant la livraison finale de tous les stades, la Fifa et les officiels ont dévoilé ce mercredi le ballon qui sera utilisé pendant toute la compétition du 21 novembre au 18 décembre prochain. Partenaire de la Fédération internationale, l’équipementier Adidas a voulu mettre en lumière le caractère cosmopolite du Qatar avec un ballon officiel baptisé "Al Rihla" ("Le voyage" en arabe).

Point de passage entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique et connu notamment pour son important trafic aérien, le Qatar va donc bel et bien constituer une ode au voyage lors de cette Coupe du monde 2022. "Votre voyage commence maintenant", s’est même enflammé l’équipementier allemand au moment du dévoilement tant attendu.

Un ballon aérodynamique

Champions du monde en titre, les Bleus défendront bien leur couronne dans un peu plus de sept mois au Qatar. Capitaine de l'équipe dirigée par Didier Deschamps, Hugo Lloris, aura sûrement fort à faire pendant le Mondial. En partie à cause de ce ballon Al Rihla conçu, selon les mots de la Fifa, comme le ballon "avec les trajectoires les plus rapides jamais enregistrées" afin de "contribuer au rythme et à la qualité des matchs".

14e ballon de la firme allemande pour la Fifa, Al Rihla constituera donc bien l’un des symboles de cette Coupe du monde 2022 dans le Golfe. Reste à savoir si, à l’image de Jabulani lors du Mondial sud-africain de 2010, il donnera lieu à des polémiques après des frappes et des buts sortis de nulle part.

Disponible à la vente dès le 12 avril prochain, Al Rihla sera officiellement présenté au public lors d’un événement réunissant pléthore d’ambassadeurs du football comme Iker Casillas ou Kaká "mais aussi de divers autres talents, dont de jeunes espoirs féminins du Qatar, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite et d’Égypte ou encore la prochaine génération de l’académie Aspire". Qu’importe la destination, seul le voyage compte. Et à ce niveau Al Rihla se veut la promesse d’un beau voyage pour le football pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar.