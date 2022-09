Canada: Jonathan David célèbre en masquant le logo Nike

Jonathan David a fêté son but contre le Qatar (2-0) en cachant le logo de l’équipementier de la sélection canadienne. Probablement en signe de protestation, alors que le Canada sera la seule équipe à ne pas disposer d’une tenue spécifique pour le Mondial.

Trois mois après la grève de ses joueurs, sur fond d’un conflit qui couvait depuis plusieurs années avec sa fédération, l’équipe du Canada a renoué avec la compétition en passant avec brio l’un de ses deux derniers tests sur le chemin qui va la mener jusqu’au Mondial au Qatar. Les Canucks ont justement disposé de leur futur hôte sur le score de 2-0, avec un but du Lillois Jonathan David en première période.

Auteur du premier décalage à l’origine d’un centre mal repoussé, l’attaquant a profité d’une prompte intervention d’Alphonso Davies devant le gardien adverse pour marquer dans le but vide. Jonathan David (sponsorisé par Adidas à titre personnel) a ensuite fait le tour de la cage pour célébrer, tout en cachant le logo Nike, équipementier de la sélection.

Les regrets des Canadiens

Si le geste a interloqué les commentateurs, il trouve son explication dans une actualité récente. Le Canada sera en effet la seule équipe à jouer avec le maillot qu’elle porte depuis plus d’un an, et pas avec une tunique spécialement conçue pour l’occasion. Ce que Jonathan David semble reprocher à Nike, à l’instar de certains de ses coéquipiers, comme le défenseur canadien Sam Adekugbe, lesquels ressentent un profond gâchis, celui d’une grande occasion manquée.

Le Canada disputera en effet sa première Coupe du monde depuis 1986. Cela valait bien un maillot pour marquer le coup avec un kit d’inspiration rétro. L’ascension fulgurante de l’équipe a pris de court son propre équipementier. Le processus de création d’un nouveau kit peut prendre jusqu’à 18 mois pour tout envisager, jusqu’à la conception de tous les éléments associés aux tenues de match. Dix-huit mois plus tôt, Nike était loin d’imaginer que le Canada parviendrait à se qualifier...