LOSC: en méforme, Jonathan David se défend d'avoir "la tête ailleurs"

Après un début de saison canon, Jonathan David marque un peu le pas depuis un mois et demi. L'entourage du Canadien avait révélé en décembre ses envies de départ. Mais le futur mondialiste insiste sur le fait qu'il n'a pas "la tête ailleurs".

Jonathan David ne vit pas sa meilleur période depuis son arrivée à Lille. Après un début de saison canon, où il a inscrit 12 buts sur la phase aller en Ligue 1, le Canadien marque clairement le pas depuis le début d'année 2022, puisqu'il n'a scoré qu'un petit but lors des 14 dernières rencontres de championnat. Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Strasbourg (coup d'envoi à 17h05 dimanche), l'attaquant des Dogues est conscient de ses difficultés.

"Oui, ça fait longtemps que je n’ai pas marqué, mais cela va dans les deux sens. Je marque grâce à l'équipe, mais quand ça marche moins bien, ça va pas aller au top. Chaque match, on se créé des situations pour marquer. Comme attaquant, je veux marquer à chaque match. Ce n'est pas facile. J'essaie de faire les petites choses très bien et être bien défensivement, être bien avec le ballon... Quand je fais ces petites choses, je vais avoir des occasions pour marquer. Après, c'est à moi de faire le bon dernier geste", a-t-il souligné.

Un avenir incertain

Alors que son agent avait annoncé en décembre que Jonathan David vivait sa dernière saison sous le maillot du LOSC, le principal intéressé assure que le flou autour de son avenir "n'a rien à voir" avec sa mauvaise passe. "On reste professionnel. Je suis un joueur avec beaucoup d'ambitions. Je veux m'améliorer pour aller le plus loin. Ce n'est pas parce qu'on dit ça que ma tête est ailleurs. Je suis toujours ici."

En fin de contrat en 2025, le Canadien sait qu'il devra prendre une décision dans les prochaines semaines, tout comme de nombreux coéquipiers, dont le bail s'arrête le 30 juin prochain (Xeka, Yilmaz, Ben Arfa, Fonte, Pied). "Il y a des choix à faire et on verra ce que la suite nous réserve. Je suis tranquille, je me concentre jusqu'au dernier match. Après, je me repose. Peut-être qu'il y aura des discussions, c'est du côté de mon agent. On verra ce qu'il va se passer." Sur Radio Canada, son agent Nick Mavromaras annonçait que l'objectif était de "terminer la saison à Lille." Une saison loin des attentes, après un exercice 2020-2021 de rêve.