Coupe du monde 2022: 27 minutes, le temps additionnel complètement fou entre l’Angleterre et l’Iran

Première et seconde période cumulées, 27 minutes de temps de jeu ont été ajoutées à la rencontre entre l’Angleterre et l’Iran lors de l’entrée en lice des Three Lions à la Coupe du monde 2022 ce lundi (6-2). Il s’agit tout simplement du match le plus long de l’histoire du Mondial depuis qu’Opta analyse la compétition, en 1996.

Un match interminable. Et pas à cause du spectacle proposé par les deux équipes, qui ont offert une rencontre extrêmement prolifique aux spectateurs du Khalifa Stadium de Doha. Ce lundi après-midi, 27 minutes de jeu ont été ajoutées au temps réglementaire d’Angleterre-Iran, comptant pour la première journée de la phase de groupe de la Coupe du monde (6-2).

Dans le détail, Anglais et Iraniens ont joué 14 minutes de plus en première période et 13 en seconde. Avant la pause, la rencontre a notamment été marquée par la grosse blessure du gardien iranien, Alireza Beiranvand, durement touché au visage après un énorme choc avec l’un de ses coéquipiers. Entre la blessure et le remplacement du portier, il s’est écoulé très exactement 12 minutes de jeu.

Du jamais-vu depuis 1966 en Coupe du monde

Bis repetita au retour des vestiaires avec, cette fois, de la casse dans les rangs anglais. Après s’être fait manger par Mehdi Taremi sur la réduction de l'écart de l’Iran (65e), Harry Maguire s’est allongé au sol, visiblement victime d’un coup à la tête. Le staff médical de l’Angleterre a déclenché le protocole commotion. Totalement groggy, le joueur des Red Devils a finalement dû quitter le terrain après un peu moins de deux minutes de soin pour regagner les vestiaires et être examiné plus attentivement. Avant cela, Harry Kane avait également dû être soigné après un coup à la cheville pendant environ deux minutes.

Alors que le corps arbitral avait décidé d’ajouter 10 minutes à la fin de cette seconde période, le temps additionnel s’est encore étiré avec la décision d’accorder un penalty aux Iraniens pour un accrochage dans la surface, après vérification à la vidéo. L’arbitre a sifflé la fin de la rencontre à la 90+13, juste après que Teremi a transformé le penalty.

Cette rencontre entre l’Angleterre et l’Iran a ainsi duré très exactement 117 minutes et 16 secondes, devenant le match le plus long en Coupe du Monde depuis qu’Opta analyse la compétition en 1966, hors prolongation. En dehors de la Coupe du monde, cette rencontre ne bat cependant pas le record du match le plus long, 28 minutes de temps de jeu ayant été ajoutées à la rencontre de Carabao Cup entre Burton Albion et Bournemouth en septembre 2019.