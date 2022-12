Angleterre: Walker adoptera un chat errant au Qatar en cas de sacre au Mondial 2022

Kyle Walker s’est pris d’affection pour un chat errant, baptisé Dave, qui traîne près du camp de base de l’équipe d’Angleterre au Qatar. Le défenseur de Manchester City a promis de le ramener en Grande-Bretagne si les Three Lions remportent la Coupe du monde 2022.

Les joueurs de l’équipe d’Angleterre se sont trouvés une nouvelle mascotte au Qatar. Il s’agit d’un chat errant. L’animal tigré traîne près du camp de base des Three Lions depuis leur arrivée à Doha pour disputer la Coupe du monde 2022. Au point de faire désormais parti du décor. Kyle Walker et John Stones se sont pris d’affection pour ce matou, qu’ils ont baptisé Dave. Un prénom très répandu dans le Yorkshire, une région du nord de l’Angleterre dont les deux défenseurs sont originaires.

Les "bonds en l'air" de Saka

Lors de son passage sur le plateau de "Lion’s Den", l’émission diffusée quotidiennement par l’équipe d’Angleterre dans son fief qatari, Kyle Walker a évoqué cette amitié grandissante. En précisant que c'est John Stones qui a approché Dave en premier. "Je n’ai rien contre les chats mais je n’aime pas les toucher", s’est amusé le latéral droit, qui devrait se retrouver face à Kylian Mbappé lors du quart de finale face à la France, samedi à Al-Khor (20h).

Le roc de 32 ans a expliqué que le chat errant, qui se balade parfois avec un autre matou (surnommé Paul), a maintenant ses habitudes lors des repas de l’équipe de Gareth Southgate: "Il est le bienvenu quand nous sommes à table. Kalvin (Philipps), Raz (Raheem Sterling) ou Phil (Foden) se joignent à nous. Mais d’autres gars s’éloignent à cause du chat. Moi, je l’aime!"

Une garde alternée avec Stones

Parmi les récalcitrants, Bukayo Saka ferait des "bonds en l’air" lorsqu’il aperçoit Dave. Walker, lui, s’attache de plus en plus à l’animal. Au point d’envisager de le faire venir en Grande-Bretagne en cas de sacre le 18 décembre à Lusail. "Si nous gagnons la Coupe du monde et que je peux le ramener, je l’adopterai, a-t-il annoncé, en précisant qu’il le garderait en alternance avec Stones. Moi et John, on peut se le partager. On le mettra sur le terrain d'entraînement de City."

La semaine passée, Randal Kolo Muani avait lui aussi évoqué la présence de chats errants au Qatar lors de son passage en conférence de presse. Et l’attaquant de l'équipe de France en avait profité pour révéler la phobie d’Ousmane Dembélé à ce sujet. "Des chats se baladent dehors, quand on mange. Ousmane a peur, ce qui fait rire un peu tout le monde", avait confié avec le sourire le buteur de Francfort.