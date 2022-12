Équipe de France: l'étonnante anecdote de Kolo Muani sur Dembélé qui a "peur des chats" (et ça fait rire les Bleus)

Randal Kolo Muani a révélé en conférence de presse qu'Ousmane Dembélé avait peur des chats, ce qui amuse le reste du groupe de l'équipe de France.

Au lendemain de la défaite 1-0 de la France contre la Tunisie au Mondial 2022, Randal Kolo Muani s'est présenté ce jeudi en conférence de presse après un premier passage assuré par Kingsley Coman. Avant de repartir avec le groupe pour préparer la séance d'entraînement du jour, le jeune attaquant de l'Eintracht Francfort a été invité à confier une petite anecdote sur la vie de groupe. Ce qui lui a permis de faire une révélation: Ousmane Dembélé a "peur des chats".

"Des chats se baladent dehors, quand on mange dehors. Ousmane a peur, ce qui fait rire un peu tout le monde", a raconté, tout sourire, Randal Kolo Muani face à des journalistes tout aussi amusés.

"C'est un rêve d'enfant"

Outre ce moment de légèreté, Randal Kolo Muani a pu profiter de cette conférence de presse pour parler de son ressenti après sa première titularisation et sa première apparition dans une Coupe du monde (contre la Tunisie). "C'est un rêve d'enfant, a-t-il commenté. Il y a beaucoup d'intensité, ça change du championnat en club. Ça joue plus vite, il y a moins de contrôles ratés, il faut rester concentré sur le niveau technique. Il faut être plus concentré, je trouve".

"J'ai énormément de chance d'être ici, a-t-il aussi dit. Pour moi, c'est juste un rêve. Je prends beaucoup de plaisir. Je continue d'apprendre. Le peu de minutes que je vais avoir, je vais me donner à fond".

L'ancien Nantais a aussi affirmé qu'il recevait des conseils d'Olivier Giroud et de Kylian Mbappé à l'entraînement, notamment sur son jeu "devant le but", sur la nécessité de "garder son sang-froid" ou de "garder le ballon dos au but". "On apprend tous les jours durant les entraînements, a-t-il ajouté. Je suis encore jeune, c'est ma troisième saison. Je suis en cours d'apprentissage".