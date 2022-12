France-Angleterre: "Merde !", "gueule de bois"... la détresse de la presse anglaise après l'élimination du Mondial

La tristesse d'Harry Kane, auteur d'un penalty manqué lors de la défaite de l'Angleterre face aux Bleus (2-1) en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, s'affiche en Une de la presse britannique ce dimanche.

"Merde !" En français dans le texte. Au lendemain de la défaite de l’Angleterre contre l’équipe de France (2-1), en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la peine de toute une nation est bien résumée en Une du Daily Star ce dimanche. "L'Angleterre est éliminée après un penalty d'Harry Kane, on a tous la gueule de bois… Maintenant, est-ce qu’on doit faire nos achats de Noël ?", se questionne avec humour le tabloïd britannique. Ce sentiment de vide et la tristesse de ne toujours pas avoir gagné de Mondial depuis 1966 s’affichent en première page de chaque grand quotidien anglais.

"Le cœur brisé", "La douleur d’Harry" et "Cœur brisé pour Harry", titrent de concert The Mirror, The Sun et The Observer, qui ont sans surprise choisi une image du malheureux Kane pour illustrer ce nouvel échec des Three Lions. Après un premier penalty transformé sans trembler (54e), le buteur de Tottenham en a raté un deuxième (84e) face à son grand pote et coéquipier en club Hugo Lloris, observant son ballon s'envoler dans le ciel d’Al-Khor en même temps que les rêves de son pays. L’image de Kane réconforté par Gareth Southgate est celle qu’a choisi de retenir le Sunday Telegraph, qui insiste sur ce penalty manqué par celui qui est auparavant devenu le co-meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglais, avec 53 réalisations, comme Wayne Rooney.

"Au revoir, Qatar..."

Pour les médias anglais, cette incapacité à aller au bout des grandes compétitions semble prendre le dessus, au moins en Une, sur les critiques émises par de nombreux consultants à l’encontre de l’arbitre. "Au revoir, Qatar…", titre en français le Sunday Express. "C’est terminé pour l’Angleterre. Encore", insiste The Sunday Times après ce raté aux portes du dernier carré. Pour certains, il a donc en (grande) partie été causé par la prestation de l’arbitre brésilien Wilton Sampaio. Dès le coup de sifflet final, de nombreux consultants et supporters anglais ont crié au scandale. Dans leur viseur : une action litigieuse en première période entre Kane et Dayot Upamecano.

Une éventuelle faute d’Aurélien Tchouaméni sur Bukayo Saka, une poignée de secondes avant l’ouverture du score du milieu du Real, aurait également été oubliée à leurs yeux. "L’arbitre a réalisé a fait match absolument cauchemardesque, s’est notamment emporté l’ancien international Gary Neville à la télévision anglaise. Une blague d'arbitre. C'est juste un mauvais arbitre, très mauvais." Ce n’est pas ce que retiennent les médias étrangers. Du côté de l’Espagne, le nouvel exploit du Maroc, bourreau du Portugal en quarts de finale et futur adversaire des Bleus, cannibalise toute l’attention de Marca, Mundo Deportivo et AS, même si le quotidien catalan souligne "le match épique" réussi par les protégés de Didier Deschamps.

"Le Maroc met fin à l’ère Ronaldo" (Corriere dello Sport), "Le Maroc, la belle histoire" (La Gazzetta dello Sport), retient aussi la presse italienne. Sans oublier de mettre en avant le Milanais Olivier Giroud, auteur du deuxième but tricolore. Et grand artisan de cette qualification des champions du monde en titre, qui retrouveront les terrains dès mercredi (20h) avec l'objectif de rejoindre en finale l'Argentine ou la Croatie.