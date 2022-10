Coupe du monde 2022: Amnesty pointe des "violations des droits humains" encore "très répandues" au Qatar

Dans un rapport publié ce jeudi, Amnesty International assure que le chemin pour respecter les droits des travailleurs au Qatar "est encore long". À un mois jour pour jour du début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), l’ONG liste des actions à mener pour améliorer la situation.

C’est un nouveau cri d’alarme, à un mois jour pour jour du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Ce jeudi, Amnesty International publie un rapport dans lequel l’ONG s’inquiète du "travail inachevé" en matière du respect des droits des travailleurs dans le pays du Golfe.

"Les violations des droits humains demeurent très répandues à travers le pays, indique Amnesty International. De nombreux travailleurs migrants au Qatar continuent d'être soumis par leurs employeurs à des conditions assimilables à du travail forcé, en particulier les agents de sécurité et les travailleuses domestiques. Les travailleurs sont notamment privés de jours de repos et contraints de travailler sous la menace de rétention de salaire et de confiscation de passeport", poursuit l’ONG, qui réaffirme que "des milliers de travailleurs migrants sont morts ces dix dernières années", notamment à cause des chaleurs extrêmes.

Amnesty international liste neuf actions concrètes

Dans son rapport, Amnesty International liste neuf actions concrètes que le Qatar doit, selon elle, mettre en place pour "tenir ses promesses sur les droits des travailleurs migrants". Parmi elles: mettre fin au travail forcé, protéger les travailleuses domestiques (qui peuvent travailler "jusqu’à 18 heures par jour"), enquêter sur les décès de travailleurs et renforcer les protections thermiques, autoriser les syndicats, augmenter le salaire minimum ou encore renforcer les protections salariales.

À un mois du Mondial, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile que, malgré les nombreuses polémiques et les débats autour d’un boycott, 60% des Français ont l’intention de regarder le Mondial qatari. C’est dix points de plus qu’à un mois de la Coupe du monde en Russie, il y a quatre ans.