Coupe du monde 2022: malgré les polémiques, 60% des Français ont l'intention de regarder le Mondial

À un mois jour pour jour du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile que 60% des Français ont l’intention de regarder le Mondial qatari. C’est dix points de plus qu’à un mois de la Coupe du monde en Russie, il y a quatre ans.

Malgré les nombreuses polémiques autour du Qatar et les débats autour du boycott de la compétition, il y a bien une envie de Coupe du monde chez les Français. Et celle-ci est même plus élevée qu’en 2018. Ce jeudi, à un mois jour pour jour du match d’ouverture du Mondial entre le Qatar et l’Equateur, le dimanche 20 novembre, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* dévoile que 60% des Français ont l’intention de regarder la compétition.

>> Coupe du monde 2022: les résultats du sondage exclusif sur RMC

28% des Français prévoient de ne regarder aucun match

D’après ce même institut, ils étaient 50% dans ce cas à un mois de la Coupe du monde 2018 en Russie. Dans le détail, 68 % des hommes ont l’intention de suivre la compétition au Qatar (contre 63 % en 2018). Avec 52% des sondées qui assurent vouloir regarder la compétition, ce chiffre est moins élevé chez les femmes. A contrario, 28% des Français prévoient de ne regarder aucun match, tandis que 12% n’ont pas encore tranché.

Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, Reims, Strasbourg… Au début du mois d’octobre, plusieurs grandes villes ont annoncé leur intention de mener une fronde contre la compétition organisée dans le pays du Golfe en ne diffusant pas les matchs sur écran géant. Au regard du sondage Harris Interactive pour RMC, les téléspectateurs resteront quant à eux nombreux dans leur salon.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).