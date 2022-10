EN DIRECT - Coupe du monde 2022: à un mois du match d'ouverture, journée spéciale sur RMC et RMC Sport avec un sondage exclusif

60% des Français ont l’intention de regarder la compétition. D’après ce même institut, ils étaient 50% dans ce cas à un mois de la Coupe du monde 2018 en Russie. Dans le détail, 68 % des hommes ont l’intention de suivre la compétition au Qatar (contre 63 % en 2018). Avec 52% des sondées qui assurent vouloir regarder la compétition, ce chiffre est moins élevé chez les femmes. A contrario, 28% des Français prévoient de ne regarder aucun match, tandis que 12% n’ont pas encore tranché.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).