Coupe du monde 2022: beIN Sports dément une diffusion des matchs en léger différé pour pouvoir censurer des images

Diffuseur des matchs de la Coupe du monde 2022 dont le coup d’envoi sera donné dimanche avec Qatar-Equateur (17h), le média qatarien beIN Sports a tenu à démentir ce vendredi une rumeur selon laquelle les rencontres seraient retransmises avec un décalage de trois minutes afin d’éviter la diffusion d’images jugées offensantes par l’émirat.

Cette Coupe du monde 2022 n’a pas encore débuté qu’elle est déjà marquée par de nombreuses polémiques. Même les diffuseurs ne sont pas épargnés. A deux jours du match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur dimanche à Al-Khor (17h, heure française), un document estampillé beIN Sports a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux ce vendredi.

Dans un communiqué écrit en arabe, le diffuseur s’engage à retransmettre les matchs en léger différé. Un décalage de trois minutes qui permettrait à beIN Sports d’éviter la diffusion d’images "inappropriées", le diffuseur citant comme exemples le mouvement LGBT ou des spectateurs buvant de l’alcool. Sauf que ce document... est "complètement faux", a rapidement assuré le média qatarien.

>>> Les dernières infos sur la Coupe du monde 2022

"Le document est complètement faux"

"Malheureusement, nous sommes actuellement confrontés à des grandes campagnes de désinformation et des attaques qui sont de plus en plus sauvages mais pourtant toujours reprises par certains médias." Et beIN de confirmer : "le document est complètement faux."

En France, beIN Sports diffusera l'intégralité des 64 matchs du Mondial 2022. Toutes les affiches seront également à suivre sur l'antenne de RMC, le site et l'appli RMC Sport.