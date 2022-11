Coupe du monde 2022: couac sur l’application de billets avant Angleterre-Iran, attente importante devant le stade

L’application sur laquelle les supporters du match entre l’Angleterre et l’Iran doivent présenter leur billet a connu un bug ce lundi midi. Certains fans ont perdu leur précieux sésame, les obligeant à faire la queue pour les imprimer en version papier.

Un couac à l’entrée du match opposant l’Angleterre à l’Iran. Ce lundi, un gros bug est survenu sur l’application sur laquelle les supporters d’Angleterre-Iran doivent présenter leur billets. Chez certains, les précieux sésames ont disparu. Ils ont été donc renvoyés vers une grande tente blanche devant le stade pour imprimer les billets en version papier.

Une importante queue

Une queue assez importante, avec pas loin de 200 fans, était en train de se former à 1h30 du match devant cette tente. L’ambiance restait malgré tout assez détendue avant le début de cette rencontre du groupe B, la deuxième de cette Coupe du monde.

Gros bug de l’application sur laquelle les supporters d’Angleterre Iran doivent présenter leur billets © RMC Sport

On a croisé des supporters anglais, un peu dégoûtés… leur billets ont disparu de l’application. Ils arrivent à la file d’attente 30 minutes avant le coup d’envoi. Et décident de faire demi tour vu le monde qu’il y a devant le ticketing center. "Je sais pas ce qu’on va faire, on va peut être essayer de racheter des billets."

Dimanche, juste avant le match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur (0-2), l’activation de la climatisation dans le stade Al-Bayt avait déjà créé la première polémique de ce Mondial. Alors que le mercure affichait seulement 25 degrés à l’extérieur, les organisateurs ont mis en route la climatisation pour le faire baisser à 20 degrés durant la rencontre… tout en laissant le toit ouvert. Ce lundi, pour la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran, la climatisation a de nouveau été activée au sein du Khalifa Stadium, dans lequel l’air est bien frais pour les spectateurs.