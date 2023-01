Coupe du monde 2022: "Je n’aime pas ce que j’ai fait", Messi regrette son "Qué miras bobo ?" à Weghorst

Lionel Messi a invectivé Wout Weghorst lors d'une interview devenue culte après la victoire de l'Argentine contre les Pays-Bas en quarts de la Coupe du monde 2022. Ce lundi, pour sa première sortie médiatique depuis le sacre mondial de l’Albiceleste, le septuple Ballon a affirmé sur les ondes d’une radio argentine qu’il regrettait ses propos. Tout en expliquant le contexte de ces derniers.

Les prises de parole de Lionel Messi dans les médias sont toujours scrutées. D’autant plus quand il s’agit de la première sortie médiatique du septuple Ballon d’or depuis son sacre à la dernière Coupe du monde. Ce lundi, la radio argentine Urbana Play a diffusé un long entretien de l’attaquant parisien. L'occasion pour celui-ci de revenir sur l’une des polémiques du dernier Mondial: le désormais célébrissime "Qué miras bobo".

D'ordinaire décrit comme quelqu'un de réservé, Messi avait haussé le ton au terme de la victoire de l'Argentine contre les Pays-Bas, en quart de finale du Mondial le 9 décembre dernier (2-2, 4 tab à 3). Le capitaine argentin avait pris à partie Wout Weghorst alors qu'il était en pleine interview à TyC Sports. "Qué miras, bobo? Andá para allá!", l'entend-on dire de façon véhémente en direction d'une personne hors du champ de la caméra. Traduction: "Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!"

Messi: "Je n’aime pas cette image"

Un peu plus d’un mois et demi après cet épisode, Messi est bien évidemment redescendu en pression. Et, avec le recul, il regrette son comportement. "Je n’aime pas ce que j’ai fait. Il y avait beaucoup de tension. C’est sorti naturellement. Il s’était passé beaucoup de choses avec ce joueur et deux autres pendant le match. C’est sorti naturellement. Je n’aime pas cette image", a confié La Pulga.

La phrase prononcée par Lionel Messi à l’encontre de Wout Weghorst a depuis été largement détournée… et monétisée. L’énervement de Messi s'est mué en phénomène de mode dans son pays, avec des T-shirts, mugs et autres casquettes lancés sur le marché en quelques jours. Même s’il semble bien décidé à oublier cet épisode, Messi risque d’en entendre parler pendant encore un long moment.