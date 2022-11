Coupe du monde 2022: des nouvelles rassurantes pour Heung-Min Son et la Corée du Sud

Violemment touché au visage lors d'un choc avec Chancel Mbemba contre l'OM mardi en Ligue des champions, l'attaquant de Tottenham Heung-Min Son a été opéré avec succès ce vendredi et les nouvelles sont bonnes. Le Sud-coréen demeure incertain pour le Mondial, mais l'heure est à l'optimisme.

Opéré, Heung-Min Son va mieux, et ambitionne de jouer le Mondial. The Telegraph révèle ce samedi que le joueur a subi une intervention chirurgicale réussie vendredi pour résoudre les quatre fractures de l'orbite qu'il a subies lors du match entre l'OM et Tottenham mardi en Ligue des champions (1-2), et il est convaincu qu'il sera prêt à jouer un rôle au Qatar.

L'image d'Heung-Min Son, le regard perdu, quittant la pelouse avec peine, soutenu par les soigneurs, avait inquiété à quelques semaines du Mondial. Après un violent contact entre sa tête et l'épaule du défenseur Chancel Mbemba, l'attaquant sud-coréen s'était fait soigner de nombreuses minutes, avant de devoir quitter ses partenaires. Initialement prévue pour ce samedi, l'opération avait été avancée pour lui donner le plus de chances d'être rétabli.

Trois semaines pour se remettre

Si les nouvelles sont plutôt rassurantes, il est clair qu'Heung-Min Son entame dès ce samedi un contre-la-montre pour tenter d'être prêt pour le Mondial. La Corée du Sud entrera en lice le 24 novembre prochain face à l'Uruguay (14h heure française). Ce qui laisse exactement 19 jours à Son, à compter de ce samedi, pour être en état de jouer.

Sa blessure rappelle celle subie par Kevin De Bruyne en finale de la Ligue des champions en 2021. Le milieu offensif belge avait été séchement percuté par Antonio Rudiger, ce qui lui avait occasionné une fracture du nez et de l'orbite de l'oeil. Il avait pu tenir sa place à partir du troisème match de la phase de groupes, avec un masque de protection sur le visage. Ses performances avaient semblé bien en deça de ce qu'est capable de faire le milieu belge.

"Seulement" touché à l'orbite de l'oeil, Son semble avoir encore plus de chances d'être opérationel au Qatar. Il est en revanche quasiment certain de manquer les matches de Tottenham restants avant le départ des joueurs pour le Qatar. Les Spurs affronteront Liverpool ce week-end en Premier League et Leeds juste avant la pause de mi-saison.