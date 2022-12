Coupe du monde 2022: Neymar veut tout tenter pour jouer le 8e de finale du Brésil

Neymar, dont la cheville droite est toujours enflée, reste incertain pour le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Corée du Sud (lundi 20h). Il devrait effectuer ce samedi un entraînement avec ballon pour tester ses sensations.

C’est tout un pays qui attend le retour de sa star. Victime d’une entorse à la cheville droite, Neymar sera-t-il bientôt rétabli ? Après la défaite du Brésil vendredi face au Cameroun (1-0), lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, le médecin de la Seleção a fait le point sur la situation du Parisien.

"Concernant Neymar et Alex Sandro (blessé à une cuisse), nous avons 72 heures avant le prochain match. Ils n'ont pas encore repris le travail avec ballon. Ce sera fait à partir de samedi et il est important d'observer comment ils répondent à cela. En fonction de ces deux prochains jours, ils pourront ou non être en condition", a indiqué le Dr Rodrigo Lasmar, qui s'est par ailleurs montré résolument optimiste au sujet de Danilo, touché à une cheville, qui présente lui "une évolution très positive".

Il espère être opérationnel

Neymar, dont la cheville est toujours enflée, semble toujours incertain pour le huitième de finale programmé lundi contre la Corée du Sud (20h). Il devrait donc effectuer ce samedi un entraînement avec ballon pour tester ses sensations. L’attaquant du PSG (30 ans) veut tout tenter sur ces prochaines 48 heures afin d'être opérationnel. Au sein de la sélection, certaines sources confient qu’il serait plus raisonnable de ne pas prendre de risques pour ce match contre la Corée du Sud en espérant un retour pour un éventuel quart de finale.

Neymar avait quitté le terrain la cheville enflée le 24 novembre dernier contre la Serbie (2-0), et avait aussitôt entamé un protocole de soins pour revenir le plus rapidement possible pour la suite du tournoi.