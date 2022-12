Coupe du monde 2022: après un match dingue face à la Serbie, la Suisse accompagne le Brésil en 8es de finale

Alors qu’une équipe B du Brésil, déjà qualifiée pour les 8emes de finale de la Coupe du monde, a assuré la première place du groupe G malgré une défaite dans les ultimes minutes face au Cameroun (0-0) vendredi au stade de Lusail, la Suisse, vainqueur de la Serbie dans un match spectaculaire et tendu s’est aussi qualifiée. Le Brésil et la Suisse brigueront une place en quarts face à la Corée du Sud et au Portugal.

La phase de poules de la Coupe du monde au Qatar a livré ses dernières vérités. Il n’y avait pas beaucoup de suspense pour le Brésil. La Seleçao qui avait déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale a concédé une défaite sans conséquence face au Cameroun (1-0) vendredi à Lusail. Les Lions indomptables ont marqué en toute fin de match grâce à Vincent Aboubakar (91e), expulsé dans la foulée pour avoir retiré son maillot en célébrant son but (son deuxième carton jaune).

Comme Didier Deschamps, le sélectionneur brésilien Tite avait décidé de faire souffler de nombreux titulaires, ce qui n’a pas empêcher les remplaçants de tenir longtemps tête aux Lions indomptables. Sous les yeux de Neymar, toujours absent mais souriant en tribune, les Brésiliens assurent leur première place. Ils défieront la Corée du Sud lundi à Doha (20h).

La Serbie qualifiée pendant neuf minutes

Le spectacle et la tension, c'était pour l’autre match entre la Suisse et la Serbie. La Nati qui avait son destin entre les mains s’est imposée 3-2 à l’issue d’une rencontre riche en buts et en rebondissents. Car si l’ex-Lyonnais Shaqiri ouvre le score rapidement (20e), la Serbie (35e) renverse tout en sept minutes grâce à Mitrovic (27e) et Vlahovic (35e), auteur d’une célébration "intime" qui enflamme les réseaux sociaux.

Mais la Serbie n’aura été virtuellement qualifiée pour les huitièmes que neuf minutes, le temps pour le Monégasque Embolo d’égaliser (44e). Freuler se charge d’offrir la victoire à la Suisse. A noter que la fin de rencontre fut houleuse, l'arbitre Fernando Rapallini distribuant de nombreux cartons après des échauffourées entre joueurs. La Suisse défiera le Portugal mardi (20h) pour une place en quart de finale du Mondial.