Coupe du monde 2022: la finale sera peut-être moins relevée que le reste, selon Roberto Martinez

En réaction au tirage au sort de la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez a estimé que le tableau n'était pas favorable à la Belgique après la phase de groupes. Le sélectionneur des Diables rouges estime que ce sera probablement "finale après finale" après les huitièmes.

Dépossédée de sa première place du classement FIFA, la Belgique restait malgré tout ce vendredi dans le chapeau 1 pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Les Diables Rouges se sont retrouvés dans le groupe F avec la Croatie, le Canada et le Maroc. L'équipe de Roberto Martinez retrouvera par conséquent un finaliste de la dernière édition.

"C'est un groupe très exigeant, des styles différents, des ingrédients différents, mais probablement ce qu'il faut pour être prêt pour cette Coupe du monde, a commenté Roberto Martinez après ce tirage au sort. Nous n'avons que trois matchs mais nous allons être mis au défi par trois équipes très différentes et nous devons trouver les réponses rapidement."

"Cela sera probablement finale après finale"

En cas de qualification pour le tour suivant, la Belgique retrouvera un adversaire du groupe E à savoir potentiellement l'Espagne ou l'Allemagne. Dans tous les cas, le groupe F se croisera avec le E dès les huitièmes de finale. "Le tableau se divise: les quatre premiers groupes ont moins d'équipes du Top 10 qui s'affrontent, dans les quatre suivants, ça sera probablement finale après finale après finale", a-t-il dit, estimant ensuite que la finale serait sans doute "moins" relevée. "Mais c'est comme ça que les tirages au sort fonctionnent et cela montre qu'il faut se concentrer pour essayer de progresser en dehors du groupe."

"Quand on analyse le tirage, on peut dire qu’on a hérité du côté plus compliqué du tableau, a complété Martinez. C’est vrai que la première partie de tableau, est plus facile sur papier. Mais si on veut aller jusqu’au bout dans cette coupe du monde, on doit pouvoir affronter les grosses cylindrées du foot mondial. Arriver en demi-finale ce sera compliqué mais c’est comme ça".

Dans le tableau de marche de la Belgique, le Portugal et le Brésil apparaissent comme des adversaires potentiels dès les quarts de finale même s'il faudrait que la sélection auriverde termine deuxième de sa poule. En terminant à la première place de son groupe, la Belgique pourrait aussi retrouver la France lors des demi-finales, à condition que les Bleus terminent aussi à la première position du groupe D et qu'ils se qualifient ensuite. De quoi rappeler forcément des souvenirs de la dernière édition en Russie.