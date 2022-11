Coupe du monde 2022: exclu par le Cameroun, Onana évoque un manque de compréhension

Le gardien du Cameroun, André Onana, a publié un long communiqué sur ses réseaux sociaux après son exclusion de la sélection. S'il n'évoque pas les raisons de ce départ, il dit avoir tenté de discuter jusqu'au bout concernant les divergences avancées.

Après son exclusion de la sélection camerounaise, André Onana a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux pour clamer son amour aux Lions indomptables mais également regretter cette situation. Bien que les raisons de son départ n'ont pas été données, il dit avoir tout fait pour trouver un terrain d'entente mais qu'il n'a "pas rencontré la réceptivité espérée".

Son jeu au pied ne serait pas le problème

"Je tiens à exprimer mon affection pour mon Pays et les Lions Indomptables, commence André Onana dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux en anglais et en français. Hier, je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l'équipe."

"Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l'équipe vers le succès", assure-t-il ensuite, alors que les premières rumeurs évoquaient un problème disciplinaire menant à son exclusion. D'autres informations disaient qu'il s'agissait de divergences tactiques avec Rigobert Song, qui lui aurait demandé de prendre moins de risques dans son jeu au pied. Au micro du média espagnol Relevo, le gardien camerounais infirme cette version et affirme qu'il "n'y a rien".

"Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers"

"J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée, explique-t-il d'ailleurs à ce sujet. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe."

Il conclut ce long message par un fort soutien à son équipe nationale, qui devra donc faire sans lui à la suite de cet épisode: "Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m'identifient, et que j'ai hérité de ma famille depuis ma tendre enfance. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La Nation d'abord et pour toujours."