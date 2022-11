Coupe du monde 2022: France, Allemagne, Angleterre... qui est le plus pénalisé par les blessures?

A deux semaines de la Coupe du monde au Qatar, chaque sélection redoute désormais la blessure d'un de ses cadres. Une flopée de joueurs sont d'ores et déjà forfaits, beaucoup d'autres incertains, avec quelques nations plus touchées que d'autres.

Les Bleus décimés

Avec Paul Pogba et N'Golo Kanté forfaits pour la Coupe du monde, l'équipe de France a peu d'équivalent. Perdre sur blessure ses deux milieux titulaires n'est arrivé à aucune autre sélection. Mais ce n'est pas tout pour les Bleus, qui doivent aussi gérer plusieurs cas épineux. Raphaël Varane, un autre cadre, est touché au biceps fémoral et incertain pour le Mondial.

Avec certitude, le Français ne rejouera pas avant la liste de Deschamps, le 9 novembre, et probablement pas avant le premier match des Bleus au Qatar. Mike Maignan est également incertain, touché au mollet, alors que Lucas Hernandez vient tout juste de faire son retour dans le groupe du Bayern Munich.

L'Allemagne amputée en attaque

Hansi Flick va devoir se creuser la tête. Dans un secteur offensif qui n'est pas pléthorique pour la Mannschaft, le sélectionneur allemand sera privé au Qatar de son attaquant Timo Werner. L'avant-centre de Leipzig, titulaire quasiment indiscutable à la pointe de l'attaque allemande depuis la fin du dernier Euro, est blessé à la cheville.

Il y a un peu plus d'optimisme concernant Leroy Sané. L'ailier du Bayern Munich a été victime d'une déchirure à la cuisse gauche mi-octobre, mais pourrait avoir le temps de revenir à temps pour être du voyage au Qatar.

L'Angleterre sans latéraux

Reece James forfait, Kyle Walker et Ben Chilwell fortement incertains, les couloirs anglais sont dépeuplés. Pour le joueur de Manchester City, le forfait n'est pas encore acté mais sa blessure aux adducteurs a nécessité une opération, début octobre, et l'espoir est assez mince de le voir dans la liste de Gareth Southgate. Idem pour le latéral de Chelsea, visiblement gêné aux ischios-jambiers.

Il faudra donc trouver des alternatives pour le sélectionneur des Three Lions. Luke Shaw, plutôt considéré comme un plan B ces derniers mois, pourrait récupérer la place de titulaire qu'il occupait à l'Euro. A droite, ce devrait être Kieran Trippier, qui a également dépanné quelques fois de l'autre côté.

Quelques cadors incertains

Diogo Jota, Georginio Wijnaldum et Ronald Araujo ont acté leur forfait pour la Coupe du monde. Mais une poignée d'autres joueurs est encore dans l'incertitude. Paulo Dybala (cuisse), Heung-min Son (oeil gauche), Romelu Lukaku (cuisse gauche), Manuel Neuer, Koke (lésion musculaire) et Richarlison (mollet) sont engagés dans une course contre-la-montre pour être au rendez-vous.