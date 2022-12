Coupe du monde 2022: France ou Argentine ? Le débat de "Rothen s'enflamme" sur le favori de la finale

Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi sur RMC, Omar Da Fonseca a participé au débat du jour : qui est le favori de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine ?

"Honnêtement, quand on regarde les forces des deux équipes, c’est du 50-50." Comme beaucoup de supporters, journalistes et observateurs, Jérôme Rothen a bien du mal à dégager un favori pour la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, qui aura lieu ce dimanche (16h). "On résume beaucoup l’Argentine à Lionel Messi, mais d’autres joueurs ont montré du caractère, de la personnalité et du talent. Messi ne peut pas tout faire tout seul. Un joueur comme Enzo Fernandez fait beaucoup de bien au milieu, Julian Alvarez fait aussi beaucoup d’efforts en attaque, et il est en réussite. L’Argentine a aussi cette faculté à bien défendre, avec un grand gardien (Emiliano Martinez), qui prend beaucoup de place et qui est très efficace sur les tirs au but", a-t-il détaillé ce jeudi dans son émission Rothen s’enflamme.

Da Fonseca : "Vous êtes archi-favoris"

"Nous aussi on a une grande force collective, on a du caractère, il y a cette solidité portée par Didier Deschamps. On est une équipe très difficile à battre, on sait bien défendre, et on peut faire mal avec la vitesse d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé", a-t-il souligné. De leur côté, Emmanuel Petit et Mathieu Bodmer se mouillent un peu plus et voient les Bleus favoris. "Je ne suis pas d’accord avec Jérôme. On est tenants du titre, on est les favoris, on est l’équipe à battre", a réagi le premier. Même analyse du côté de Bodmer : "On a de l’expérience, l’habitude des grands rendez-vous, un effectif de qualité. On ne fait pas un bon match contre le Maroc (2-0 en demi-finale), on est mis en difficulté mais on sent qu’il ne peut rien nous arriver. On a un état d’esprit, une âme, et beaucoup de certitudes. On est supérieurs à l’Argentine sur la qualité du onze."

Invité de Rothen s’enflamme, l'ex-attaquant argentin Omar Da Fonseca, aujourd’hui consultant pour beIN Sports, va encore plus loin : "Vous êtes archi-favoris. En équipe de France, d’un point de vue individuel, il n’y a pas un seul joueur qui ne soit pas top 5 ou top 10 (à son poste). Ils jouent tous dans les meilleurs clubs européens. Ils ont de l’expérience, de la maturité, la connaissance de l’événement… Du côté de l’Argentine, tu as quelqu’un comme Alexis Mac Allister qui joue à Brighton et qui n’avait encore jamais joué de Coupe du monde. On ne peut pas dire qu’il a de l’expérience. C’est pareil pour Enzo Fernandez. OK, il a été bon contre la Pologne, le Mexique, l’Arabie saoudite… On a un atout, un sauveur, un génie : Messi. Mais les Français ont une supériorité."