France-Argentine: avant la finale, Seedorf pointe la plus grosse différence entre Mbappé et Messi

Le duel à distance entre Kylian Mbappé et Lionel Messi va être la grosse attraction de la finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine, dimanche à 16h. À trois jours du choc, Clarence Seedorf, ancien international néerlandais, analyse les différences entre les deux stars.

Ce n’est pas un match dans le match, car les deux hommes, de par leur position sur le terrain, ne seront pas amenés à évoluer l’un contre l’autre. Mais leur présence dimanche (16h) sur la pelouse du Lusail Stadium est la plus grosse attraction de la finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine.

>> France-Argentine: toutes les infos à J-3

Dans trois jours, Kylian Mbappé et Lionel Messi, coéquipiers au Paris Saint-Germain depuis un peu moins d’un an et demi, vont se disputer le Graal de tout footballeur. A la clef: un deuxième titre mondial consécutif dans l’escarcelle du Français... ou le premier pour l’Argentin, qui a couru après toute sa carrière. Présent au Qatar lors de ce Mondial qatari, Clarence Seedorf, ancien international néerlnadais (87 sélections), s’est attardé sur ce duel entre les deux superstars du football mondial.

"On ne doit comparer personne à Messi aujourd'hui"

"Mbappé a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait que quelque chose va se passer. Mais il est un joueur différent de Messi. Messi peut décider du cours d'un match sur n'importe quelle partie du terrain", a estimé l’ex-milieu de terrain de l’AC Milan (2002-2012).

"Mbappé est plus près des buts, et c'est là qu'il fait la différence. Comme on a pu le voir lors du dernier match, il touche le ballon et quelque chose de magique se passe. J'espère qu'il continuera comme ça. Il est si jeune et je lui souhaite de continuer comme ça car c'est un plaisir de le voir jouer. Mais on ne doit comparer personne à Messi aujourd'hui."

Le Néerlandais, sélectionneur du Cameroun entre 2018 et 2019, s’attend par ailleurs à une finale très ouverte. "Les Dieux du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite, a poursuivi Seedorf. Mais les Argentins devront cravacher car la France défend son titre et c'est un formidable accomplissement. Les Bleus ont bien joué lors de ce Mondial et même bien mieux que lors de la Coupe du monde 2018." Ça rendrait une éventuelle troisième étoile encore plus belle.