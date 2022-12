Coupe du monde 2022: pour Casillas, il n'y avait pas penalty pour l'Argentine contre la Croatie

Légende du football espagnol, Iker Casillas estime que l'arbitre de la demi-finale du Mondial entre la Croatie et l'Argentine n'aurait pas dû accorder de penalty à Julian Alvarez.

Fallait-il signaler faute ? En accordant mardi soir un penalty pour une faute de Dominik Livakovic sur Julian Alvarez lors de la demi-finale de la Coupe du monde remportée par l’Argentine contre la Croatie (3-0), Daniele Orsato a pris une décision qui continue de faire polémique. L’arbitre italien a visiblement estimé que le portier du Dinamo Zagreb avait commis une obstruction sur l'avant-centre de Manchester City, qui se présentait face à lui et qui a tenté un tir du pied droit juste avant d'être percuté de plein fouet.

Mais le gardien croate, qui se dirigeait vers le ballon, pouvait-il éviter le contact avec son adversaire qui arrivait bien plus vite que lui ? "Le penalty encaissé est sûrement un moment clé, parce que nous étions bien, nous contrôlions le match, et il y a ce corner que l’arbitre ne nous donne pas, puis ce penalty, qui pour moi n’existait pas, a pesté après la rencontre le capitaine croate Luka Modric. Il n’y a pas faute parce qu’il (Julian Alvarez) tire et va percuter notre gardien."

"Le contact est inévitable"

Un avis partagé par la légende espagnole Iker Casillas. Sur son compte Twitter, l’ex-portier du Real Madrid et de la Roja a partagé un message de l’ancien arbitre mexicain Felipe Ramos Rizo, pour qui il n’y avait pas faute sur Julian Alvarez. "Le pied droit du gardien de but est toujours au sol, le contact est inévitable du fait de l'inertie du jeu, du ballon", a-t-il commenté. "Totalement d’accord", a renchéri Casillas. Ce penalty a permis à Lionel Messi d'ouvrir le score (34e).

Julian Alvarez a ensuite signé un doublé (39e, 69e) pour guider l'Albiceleste vers une large victoire face aux vice-champions du monde. Les Argentins attendent désormais de connaître leur adversaire pour la finale (dimanche 16h). Ce sera soit la France, soit le Maroc, qui s'affronteront ce mercredi (20h).