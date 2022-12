France-Argentine: Mbappé n’a jamais perdu contre Messi (et il a toujours flambé)

Sauf forfait de dernière minute, Kylian Mbappé et Lionel Messi s’affronteront pour la quatrième fois dans leur carrière lors de la finale de la Coupe du monde 2022, France-Argentine, dimanche au stade de Lusail (16h).

C’est le duel que tout le monde attend. Lionel Messi face à Kylian Mbappé. Si la finale de la Coupe du monde ne se résume pas à l’opposition entre la star de l’Argentine et celle de l’équipe de France, l’opposition entre le Roi du monde et celui qui aspire à le devenir (cinq buts chacun dans le tournoi) sera la principale clé du match, dimanche au stade Lusail (coup d’envoi à 16h).

>> France-Argentine J-3: les infos EN DIRECT

Avant de porter le même maillot en club, celui du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont affrontés à trois reprises. La finale du Mondial sera donc leur quatrième opposition. Si on jette un coup d’œil dans le rétro, les résultats et les stats sont largement à l’avantage du Français. C'est simple, Mbappé n’a jamais connu la défaite lorsqu’il a eu la Pulga en face de lui : deux victoires, un nul.

Mbappé et Messi lors de France-Argentine au Mondial 2018 © AFP

Et Mbappé traumatisa les défenseurs argentins...

Le premier choc, le seul en sélection, est dans toutes les mémoires puisqu’il s’agit du mythique France-Argentine en 8eme de finale de la Coupe du monde 2018 (4-3). Une rencontre au cours de laquelle Mbappé avait crevé l’écran grâce, entre autre, à un sprint de folie en première période qui avait provoqué un penalty et un fabuleux doublé.

Barça-PSG : Mbappé et Messi © ICON Sport

Six buts en trois matchs pour Mbappé contre Messi

Trois ans plus tard, en 2021, le Parisien recroise le chemin de Lionel Messi en 8eme de finale de la Ligue des champions avec le PSG. A l’aller, sur la pelouse de Camp Nou, le Parisien est en état de grâce. Si l’Argentin ouvre le score sur penalty, le Français répond avec un monstrueux triplé (1-4). Au match retour, la 3e et dernière confrontation entre les deux hommes se solde par un match nul 1-1 au Parc des Princes. Kylian Mbappé ouvre le score sur penalty. Le septuple Ballon d’or répond par une mine du pied gauche sous la barre. En résumé, Mbappé contre Messi, c’est zéro défaite et une moyenne de deux buts par match. Autant dire qu’on signe tout de suite pour de telles stats dimanche après-midi à Lusail.