Coupe du monde 2022: Gaya forfait avec l’Espagne, Baldé pressenti pour le remplacer

L’Espagne a publié puis effacé un tweet annonçant le forfait de son défenseur José Gaya (27 ans, 18 sélections, 3 buts). Le joueur, victime d’une entorse de la cheville, a fait ses adieux au groupe et devrait être remplacé par Alejandro Baldé (18 ans), jeune joueur du Barça.

Après la France, l’Argentine ou le Sénégal, l’Espagne perd à son tour un joueur avant la Coupe du monde. La fédération a publié puis effacé un tweet annonçant le forfait de José Gaya (27 ans, 18 sélections, 3 buts). "Le défenseur quitte Doha avec l'amour, le respect et la reconnaissance de ses coéquipiers et de la Fédération", indiquait le message avant d’être supprimé. Sans que l'on puisse parler de boulette pour autant.

Selon Marca et As, la Roja attend en fait que le Fifa valide l’absence de son joueur et lui donne le feu vert pour pouvoir faire appel à un remplaçant. Les sélections ont en effet jusqu’à la veille de leur premier match pour remplacer un membre blessé de leur groupe.

Le tweet effacé de la fédération espagnole © Capture Twitter

Grande première pour Baldé?

Gaya souffre d’une entorse contractée lors du dernier entraînement avant le match amical face à la Jordanie, mercredi, et qui nécessitera seulement dix jours d’absence. Mais le staff ne souhaite pas débuter la compétition avec un joueur indisponible pour les matchs de poule. Le pessimiste régnait dans les rangs de la Roja dès jeudi soir après la victoire face à la Jordanie (3-1).

"C'est une question sensible, avait reconnu Luis Enrique. L'information appartient au joueur et aux médecins. Cette décision sera prise demain (ce vendredi)." L’information devrait être officialisée dans les prochaines heures. Appelé pour la première fois en 2018, Gaya faisait depuis des allées et venues en sélection comme doublure de l'inoxydable Jordi Alba.

Une fois la validation de la Fifa actée, Luis Enrique pourra pallier l’absence de l’arrière gauche. Selon les médias espagnols, le sélectionneur devrait appeler Alejandro Baldé (19 ans), jeune promesse du FC Barcelone qui n’a encore jamais été appelé avec les A. Il est actuellement réuni avec les Espoirs espagnols et pourrait rejoindre dans les prochaines heures ses partenaires à Doha.

Formé au club, le natif de Barcelone a effectué ses premiers pas avec les pros catalans la saison dernière. Xavi lui a maintenu une belle confiance cette saison en en faisant son titulaire en Liga où il évolue le plus souvent à gauche mais dépanne parfois à droite. Malgré ses 23 petits matchs en pros, il semble avoir pris un large avantage sur d’autres concurrents potentiels Marc Cucurella (Chelsea) et Alex Moreno (Betis) pour renforcer la sélection sur le gong.