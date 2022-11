Coupe du monde 2022: c'est confirmé, le Qatar interdit la vente de bières aux abords des stades (et ça tend la Fifa et son sponsor)

Comme annoncé par le New York Times et RMC Sport, la FIFA a confirmé ce vendredi l'interdiction de la vente d'alcool autours des stades de la Coupe du monde, souhaitée par les dirigeants qataris. Une volte-face qui a provoqué de grosses tensions avec la marque Budweiser, sponsor de la compétition.

C'est désormais officiel. Comme indiqué par le New York Times et RMC Sport, la FIFA a confirmé ce vendredi, sur pression des dirigeants du Qatar, que l'interdiction de la vente de l'alcool, déjà actée dans les stades, est étendue aux abords des enceintes. Et cela risque de faire beaucoup de bruit, car il s'agit d'un énorme coup dur à 48 heures du début de la Coupe du monde 2022 pour l'ensemble des supporters qui vont arriver à partir de samedi à Doha.

De grosses tensions ont éclaté entre la FIFA, son principal sponsor lié à l'alcool (la marque américains Budweiser, qui a déboursé plusieurs millions d'euros) et le comité d'organisation qatari sur la question de l'alcool dans les stades et dans les périmètres FIFA.

Concrètement, il n'y aura pas d'alcool proposé dans l'enceinte des stades lors de la Coupe du monde au Qatar, mais aussi dans les périmètres initialement prévus sur les parvis. On ne sait pas encore si les loges sont aussi concernées par ces mesures.

Budweiser a d'ailleurs réagi à cette nouvelle via un tweet ne cachant pas son embarras: "Bon, c'est gênant", a commenté la marque américaine.

L'alcool encore autorisé dans les fan zone dans un créneau bien précis

Le principal sponsor alcool de la FIFA aura toujours l'autorisation de vendre des bières dans le FIFA Fan Fest à Doha et dans certaines autres fan zones. Selon Globo Esporte, cette vente sera scrupuleusement limitée entre 19h et 1h chaque jour. L'alcool reste disponible à la consommation dans les hôtels et dans les lieux réservés tout au long de l'année au Qatar.

La FIFA souligne aussi que Budweiser pourra toujours vendre sa bière sans alcool dans le périmètre des stades. Et d'ajouter: "le pays hôte et la FIFA vont continuer de faire en sorte que les stades et leurs abords soient des lieux agréables, respectueux et plaisants pour les supporters".