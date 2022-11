Coupe du monde 2022: combien va toucher le vainqueur et quelles primes pour les Bleus ?

La Fifa prévoit pour le Mondial 2022 au Qatar une enveloppe globale de 440 millions de dollars (soit environ 424 millions d’euros) pour son budget dotations. En cas de bon parcours, les Bleus pourraient aussi toucher une très belle prime.

Ce n’est évidemment pas la principale motivation. Pour tout joueur, remporter la Coupe du monde représente avant tout le summum d’une carrière. Un accomplissement absolu, la récompense de nombreux sacrifices. En bref, un Graal. Mais le Mondial, c’est aussi une belle carotte financière. Selon les chiffres communiqués sur son site officiel, la toute-puissante Fifa prévoit pour cette édition 2022 au Qatar une enveloppe globale de 440 millions de dollars (soit environ 424 millions d’euros) pour son budget dotations. C’est bien plus qu’en 2018 quand les 32 sélections engagées en Russie s’étaient partagées environ 344 millions d'euros. Un chiffre qui correspondait déjà à une augmentation de 12% par rapport à 2014.

Dans le détail, le pays qui triomphera au Qatar le 18 décembre touchera 42 millions de dollars (40,5 millions d’euros), l’autre finaliste ayant droit à 30 millions de dollars (28,9 millions d’euros). La Fifa offre par ailleurs 1,5 million de dollars (1,45 million d’euros) à chacun des 32 pays engagés sur la ligne de départ pour "contribuer aux frais de participation". Pour rappel, il y aura quatre groupes de huit équipes au premier tour. Les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Les nations éliminées en poules toucheront 9 millions de dollars (8,7 millions d’euros). Se hisser en huitièmes rapportera 13 millions de dollars (12,5 millions d’euros). Une place en quarts, c’est 17 millions de dollars (16,4 millions d’euros).

Une jolie prime possible pour les Bleus

En 2018, la Fifa avait signé un chèque de 32,5 millions d’euros à l’équipe de France pour sa victoire en finale contre la Croatie (4-2). Avant le tournoi, les Bleus s’étaient mis d’accord avec la FFF pour se partager 30% de la dotation allouée par la Fifa, quel que soit leur résultat final. Ils avaient donc récupéré près de 400.000 euros chacun. "La Fifa donne une somme à chaque Fédération, avait alors expliqué Noël Le Graët. Les joueurs ont 30% de cette somme. C’est clair depuis la Coupe du monde au Brésil. Mais attention, ces sommes ne rentrent pas dans le budget fédéral. La première négociation pour les 30% a été longue mais elle est entrée dans les mœurs." Pour les grands tournois, c'est cette règle qui prévaut.

La FFF décide de reverser 30% des dotations UEFA ou FIFA aux hommes, comme aux femmes. Ce qui a pu faire grincer des dents puisque les dotations en question varient du simple au décuple (voire plus) chez les filles et les garçons. D’après L’Equipe, le staff de Deschamps aura par ailleurs droit à quatre parts pour ce Mondial. Concrètement, s'ils sont à nouveau champions du monde, les 26 Bleus retenus par Deschamps se partageront donc un peu plus de 12 millions d'euros (30% de 40,5 millions d’euros), soit près de 400.000 euros.