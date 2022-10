Coupe du monde 2022: huit joueurs de Ligue 1 (dont quatre Parisiens) présélectionnés avec le Portugal

Le média portugais CMTV a révélé la liste des 55 joueurs pré-convoqués avec la sélection portugaise pour la Coupe du monde au Qatar. Parmi eux, on retrouve huit joueurs évoluant dans le championnat de France, dont quatre Parisiens.

Alors que la Coupe du monde au Qatar se rapproche, les nations participant à la compétition dévoilent au fur et à mesure leur pré-liste élargie. Dimanche soir, c'est Fernando Santos qui a dégainé en dévoilant les 55 joueurs pré-convoqués pour disputer le Mondial avec le Portugal.

CR7 présent, la Ligue 1 (et le PSG) bien représentée

Le premier enseignement concerne Cristiano Ronaldo, bien présent malgré son manque de temps de jeu - et ses sautes d'humeur - avec Manchester United. Le quintuple Ballon d'or devrait, sauf énorme surprise ou blessure, disputer pour la cinquième (et dernière ?) fois la Coupe du monde avec sa sélection.

Ensuite, cette liste de plus de 50 noms fait la part belle à la Ligue 1 puisque pas moins de huit joueurs évoluant dans le championnat de France y figurent. Le contingent parisien est le plus nombreux avec quatre hommes, devant Lille (deux). Dans le détail, voici les pensionnaires de Ligue 1 retenus : Anthony Lopes (OL), Danilo, Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches (PSG), Nuno Tavares (OM, José Fonte et Tiago Djalo (LOSC).

Pour autant, il faudra attendre le 10 novembre prochain pour savoir si ces huit hommes seront du voyage au Qatar. C'est en effet à cette date-là que Fernando Santos doit communiquer sa liste officielle, composée de 26 noms. Deux semaines plus tard, soit le 24 novembre, la Seleçao entrera dans son Mondial pour y défier son premier adversaire dans le groupe H, le Ghana, avant d'affronter l'Uruguay et la Corée du Sud.

La pré-liste des 55 Portugais retenus par Santos :

Gardiens: Diogo Costa, Rui Patricio, Anthony Lopes, José Sà et Rui Silva

Défenseurs: Diogo Dalot, Nelson Semedo, João Cancelo, Cédric Soares, Thierry Correia, Antonio Silva, Danilo Pereira, David Carmo, Diogo Leite, Domingos Duarte, Fabio Cardoso, Gonçalo Inacio, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Tiago Djalo, Mario Rui, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Raphael Guerreiro

Milieux: Florentino Luis, William Carvalho, Ruben Neves, João Palhinha, João Moutinho, João Mario, Renato Sanches, Sergio Oliveira, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Fabio Carvalho, Fabio Vieira, Gonçalo Guedes, Nuno Santos, Ricardo Horta, Francisco Trincão

Attaquants: Cristiano Ronaldo, João Félix, Jota, Pote, Daniel Podence, Rafael Leão, André Silva, Beto, Gonçalo Ramos, Paulinho, Vitinha