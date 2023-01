Tennis: Djokovic rejoue le "qué miras bobo" de Messi avec Shwartzmann

Novak Djokovic a repris la fameuse répartie "qué miras bobo?" lancée par Lionel Messi contre Wout Weghorst lors de la Coupe du monde, en direction du joueur argentin Diego Schwartzman.

Novak Djokovic retrouve l’Open d’Australie avec l’esprit léger. Le Serbe, expulsé du pays l’année dernière en raison de son refus de se faire vacciner, répète sa joie de revenir à Melbourne. Il montre aussi qu’il n’a rien perdu de son esprit taquin. Dans une vidéo mise en ligne sur son compte Instagram jeudi, l’ancien numéro un mondial a rejoué la célèbre scène de Lionel Messi avec le Néerlandais Wout Weghorst à l’issue du quart de finale houleux de la dernière Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2, 5 tab 3).

Alors qu’il donnait une interview à une chaîne argentine, Messi avait subitement interrompu son propos en visant du regard l’attaquant adverse. "Qué miras bobo?, lui avait-il lancé. Va là-bas !" La répartie est vite devenue virale et a visiblement bien amusé Djokovic. L’homme aux 21 Grands Chelems l’a lancée en direction de l’Argentin Diego Schwartzman dans une salle de sport du tournoi australien. Mais le demi-finaliste de Roland-Garros en 2020, complice de la blague, n’a pas réussi à garder son sérieux jusqu’au bout.

Djokovic "un peu ému" de l’accueil du public

Il a aussi partagé cet instant sur les réseaux sociaux et cela a fait réagir plusieurs joueurs argentins, dont le défenseur Nicolas Otamendi. L’Albiceleste est devenue championne du monde une dizaine de jours après ce match très tendu contre les Pays-Bas, en battant la France en finale (3-3, 4 tab 2).

Djokovic a encore étalé son humeur potache ce vendredi dans un match exhibition contre Nick Kyrgios joué à guichets fermés. Les 15.000 places de la Rod Laver Arena ont toutes été vendues en 58 minutes, les recettes étant reversées à des oeuvres caritatives. Le Serbe a pu tâter le bon accueil reçu par le public australien. "Merci beaucoup, je me sens un peu ému en ce moment pour être honnête", a déclaré l'ancien numéro un mondial serbe à la foule avant l'exhibition, après que son entrée sur le court a été accueillie par des acclamations et des applaudissements. "J'avais vraiment hâte de revenir sur ce court, alors merci à vous tous d'être venus ce soir pour une grande cause", a ajouté le joueur de 35 ans.



Djokovic, qui a remporté le Grand Chelem à neuf reprises malgré un à l'ischio-jambier gauche rencontrera l'Espagnol Roberto Carballes Baena (75e mondial) lors du premier tour qui débute lundi.