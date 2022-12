Coupe du monde 2022: "Je ne vois aucune équipe demi-finaliste meilleure que nous", estime Luis Enrique

Invité du streamer espagnol Ibai sur Twitch lundi soir, Luis Enrique a abordé de nombreux sujets en lien avec la Coupe du monde 2022 et la fin de son aventure en tant que sélectionneur de l'Espagne. Pour le technicien, aucune équipe du carré final de ce Mondial n'est supérieure à sa Roja.

Pendant la Coupe du monde, Luis Enrique s'est habitué à streamer sur Twitch. Remercié de son poste de sélectionneur après l'élimination de la Roja en huitièmes de finale de Coupe du monde, le technicien de 52 ans n'a pas oublié la plateforme où il peut s'exprimer plus librement. Lundi soir, en compagnie d'Ibai, un célèbre streamer espagnol, Luis Enrique est revenu sur de nombreux sujets liés au Mondial et à son avenir.

"J'ai l'impression que nous avons raté une très bonne occasion parce que quand je regarde les demi-finalistes, je ne vois personne meilleur que nous", a lâché Luis Enrique à propos du carré final de cette Coupe du monde 2022. Tombeur de l'Espagne, le Maroc a ensuite battu le Portugal et défiera la France ce mercredi (20h). Ce mardi (20h), l'Argentine et la Croatie se joueront le premier billet pour la finale. "Je ne veux pas la même finale qu'en 2018", a en tout cas souhaité l'entraîneur, pour qui la victoire finale des Lions de l'Atlas serait un "choc".

Luis Enrique a en tout cas une petite préférence pour la fin de cette compétition au Qatar. "J'aimerais que l'Argentine gagne le Mondial, pour Lionel Messi, a déclaré celui qui a dirigé la 'Pulga' à Barcelone. Il le mérite pour ce que ça signifie pour lui et pour tout ce qu'il a donné au football."

Luis Enrique regrette l'absence d'un joueur

Concernant d'éventuels regrets, Luis Enrique a confié que s'il pouvait revenir en arrière, il laisserait l'un des joueurs convoqués sur le carreau: "Je ferais un changement avec un joueur que je ne prendrais pas. J'en prendrais 25 et j'en retirerais un et en mettrais un autre dans la liste. On aurait peut-être été éliminé de toute façon, mais il y en a un que j'aurais aimé amener et un autre, de ce que j'ai vu, ce n'était pas... C'est quelqu'un de bien mais..."

L'ancien coach du Barça regrette aussi de ne pas avoir plus donné du temps de jeu à Pablo Sarabia, même s'il reconnaît que le joueur du PSG n'a pas été bon lors du seul match de préparation face à la Jordanie, dans la foulée d'un faible temps de jeu avec son club. Luis Enrique a en tout cas dit tout le bien qu'il pense de Pedri. "C'est Harry Potter. C'est une merveille de le voir jouer, même dans les moments difficiles. Celui dont il se rapproche le plus et que j'ai vu, c'est Iniesta mais il n'y a pas besoin de comparaison."

Luis Enrique souhaite désormais une pleine réussite à son successeur Luis de la Fuente, qui s'occupait jusqu'ici des U21. Concernant son avenir, celui qui avait été nommé sélectionneur de l'Espagne en juillet 2018 se voit désormais revenir en club. L'Atlético de Madrid a été associé à son nom ces derniers jours. "Il faut déjà qu'ils veuillent de moi et qu'ils me fassent une offre. Safns offre, je ne peux rien décider et je n'ai rien reçu pour l'instant", a commenté celui qui est désormais libre de s'engager où il le souhaite. "Je pensais que j'allais devoir prendre une décision mais ce n'était même pas nécessaire", est revenu aussi Luis Enrique sur son départ. En attendant, l'homme aux 850 000 abonnés sur Twitch sait qu'il dispose désormais d'un canal pour faire passer ses idées et ses messages, en dehors des médias plus traditionnels.