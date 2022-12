France-Maroc: "On va frapper fort..." A Tanger, les Marocains y croient face aux Bleus

A Tanger comme partout au Maroc, la vie et les discussions tournent autour du football et de la Coupe du monde. Après la Belgique, l’Espagne ou encore le Portugal, les Lions de l’Atlas peuvent-ils battre la France ? Oui, répondent la majorité des Marocains croisés.

Dans les rues de la Médina de Tanger, il est facile de déclencher un sourire sur le visage d’un habitant. Il suffit de lui parler ballon rond et son visage s’illumine. "Et vous, qu’en pensez-vous ?", demandent fièrement les Tangérois en parlant de leur sélection. Eux, évidemment, en pensent du bien. En ayant vaincu la Belgique, puis éliminé l’Espagne et le Portugal à la Coupe du monde, le Maroc a déjà écrit la plus belle page de son histoire footballistique.

Maintenant, ce sont les Bleus qui arrivent en demi-finale (mercredi, 20h): "On estime pouvoir gagner ce match, pense Hassan, un commerçant avec sa moustache blanche. La France est forte, elle est championne du monde ! Mais nous on a une équipe jeune, qui a espoir de faire un grand match et on va le faire. La France a de grands joueurs mais nous en avons aussi ! On en a parmi les meilleurs : Ziyech, Hakimi, Bono. On a de grands noms. Ils sont très motivés avec ce grand peuple qui pousse le Maroc." Lui vise une finale contre la Croatie pour obtenir le titre suprême. Juste à côté d’Hassan, deux jeunes enfants passent en chantonnant un des hymnes de supporters.

>>> Les dernières infos avant France-Maroc

Le duel Hakimi-Mbappé passionne

Ici, évidemment, le football est ultra présent. Les boutiques de maillots font des ventes records, des drapeaux sont accrochés dans les rues, les publicités et panneaux avec les joueurs sont partout. La question est de savoir si le rêve va perdurer. "On n’a pas peur. On a une bonne équipe, de bons joueurs, un bon coach, de bons spectateurs, le stade sera marocain. Nous avons Hakimi contre Mbappé, se réjouit Mustapha, 61 ans. Il y a aussi Dembélé mais ça va, il a une femme marocaine ! (Rires)"

Le duel Hakimi-Mbappé revient toujours dans les discussions. Hicham tient une boutique de maillots dans le vieux-centre : "Mbappé ? C’est rien. Tu lui mets Hakimi devant et il ne va pas passer. C’est sûr et certain. Maroc 2, France 1, pronostique-t-il. La France a deux étoiles mais nous non. On a passé le Portugal, je penser que ça va être plus facile. La France, elle va se dire que ça va être facile contre nous, mais on va frapper fort."

Les joueurs devraient être soutenus par près de 50.000 supporters marocains au stade, une trentaine d’avion a été affrétée spécialement par la compagnie Royal Air Maroc entre Casablanca et Doha. De quoi donner encore plus de force à la sélection, et elle en aura bien besoin entre les blessures et le temps de jeu accumulé.

"Manger les coqs"

"Cela aurait été plus simple d’affronter l’Angleterre. Mais ce sera un grand match, très excitant", pense Hammad. Lui apprécie les Bleus, il vit aux Pays-Bas et est de retour quelques jours, notamment pour la demi-finale.

"C’est cool car le Maroc joue toujours bien mais se fait éliminer en phase de groupes d’habitude. La tactique choisie cette fois ci n’est pas la plus belle mais elle est intelligente, avec les joueurs que l’on a. Le coach et les joueurs sont tous marocains mais beaucoup d’entre eux évoluent à l’étranger et sont fiers de jouer dans cette équipe." Le plus grand danger selon lui ? "Mbappé–Giroud. C’est comme un tandem. Mais nous sommes les Lions, on a mangé tout le monde et nous allons manger les coqs." Un espoir repris par tout le monde à Tanger et au Maroc, comme par les journaux, dont un titrait ce lundi un slogan simple mais efficace : "Yes, we can".