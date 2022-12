Coupe du monde 2022: Kane "absolument dégoûté" après l'élimination de l'Angleterre

Buteur puis malheureux sur penalty lors de la défaite anglaise samedi face aux Bleus en quarts de finale du Mondial, Harry Kane a fait part de son immense tristesse ce dimanche.

Il lui faudra sans doute un peu de temps pour digérer cet échec. Buteur mais auteur d’un penalty raté lors de la défaite de l’Angleterre samedi soir face aux Bleus (2-1), en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Harry Kane a fait part de son immense déception dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

"Cela fait mal"

"Absolument dégoûté. Nous avons tout donné et tout s’écroule sur un détail pour lequel je prends la responsabilité. Il n’y a pas à s’en cacher, cela fait mal et il faudra du temps pour s’en remettre mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s’agit d’utiliser cette expérience pour être mentalement et physiquement plus fort pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien tout au long du tournoi, cela signifie beaucoup", a réagi le capitaine des Three Lions ce dimanche.

Après l’ouverture du score d’Aurélien Tchouaméni (17e), c’est lui qui a égalisé d’un penalty parfaitement tiré au retour des vestiaires (54e). Mais après le deuxième but tricolore inscrit par Olivier Giroud (78e), l’avant-centre des Spurs a expédié le ballon en tribunes sur son deuxième penalty (84e). Pour le plus grand bonheur des Bleus, qui affronteront le Maroc en demi-finales mercredi (20h). Les Anglais, eux, courent toujours après un titre majeur depuis le Mondial 1966.

"Ce soir nous nous sommes créé les meilleures occasions, mis nous savons tous que les grands matchs se jouent sur des détails, avait expliqué Kane samedi soir au micro de la chaîne ITV. Mon premier penalty était excellent et le second je ne l'ai pas frappé comme je le voulais. C'est comme recevoir un coup en plein dans le menton et ça va faire mal, c'est sûr. Nous étions très confiants dans ce que nous étions en train de faire. Une Coupe du monde, c'est tous les quatre ans, ce n'est pas comme si nous allions avoir une nouvelle chance l'année prochaine."