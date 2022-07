Coupe du monde 2022: l'alcool devrait bien être interdit dans les stades au Qatar

Selon Reuters et l'AFP, l'achat de bière ne devrait pas être possible à l'intérieur des stades du Qatar lors de la prochaine Coupe du monde. Il ne devrait être autorisé qu'autour des enceintes sportives, avant et après les matchs.

Il faudra rester à l'eau, au soda ou à la bière sans alcool... Selon les agences de presse Reuters et AFP, il ne sera pas possible de consommer d'alcool dans les stades du Qatar durant la prochaine Coupe du monde (21 novembre-18 décembre). La vente de boissons alcoolisées autour des stades et dans certaines fan zones ne sera par ailleurs permise que dans des créneaux horaires restreints. Les modalités sont encore en discussion, ont indiqué des sources liées à l'organisation de l'évènement à l'AFP.

Des zones autour des stades pour acheter de l'alcool

Mais l'achat de bière ne devrait pas être possible à l'intérieur des stades. Il ne devrait être autorisé qu'autour des enceintes sportives, avant et après les matchs. Le site de la Fifa promet aussi "bières, champagne, vins et spiritueux" dans des espaces VIP. Les supporters devraient pouvoir consommer de la bière dans des créneaux horaires restreints dans la fan zone de la Fifa. Celle-ci doit être située dans le parc Al Bidda, dans le centre de la capitale Doha, et accueillir environ 40.000 personnes.

Les autres espaces de divertissement prévus pour les quelque 1,2 million de visiteurs attendus ne serviront pas tous de l'alcool, selon un document du Comité suprême d'organisation au Qatar daté du 2 juin et consulté par l'AFP. Des boissons alcoolisées seraient proposées au club de golf de Doha, d'une capacité de 15.000 à 20.000 personnes mais assez excentré, dans une zone près de l'hôtel InterContinental Beach & Spa d'une capacité de 10.000 personnes, ou encore sur une plage du quartier de West Bay. La vente d'alcool ne devrait être autorisée qu'entre 22h00 et 01h00, ont affirmé plusieurs sources sans préciser dans quelles fan zones.

Des règles très strictes

Sollicités, la Fifa et le Comité suprême d'organisation de la Coupe du monde, qui ont promis des annonces "en temps voulu", n'avaient pas commenté dans l'immédiat. Plus tôt dans l'année, une source proche de l'organisation avait précisé à l'AFP que le prix de la bière serait autour de 6 euros dans les fan zones (contre 12 en moyenne dans les hôtels). Cela n'a pas été officialisé.

L'accès aux boissons alcoolisées pendant le Mondial pose question depuis l'attribution du tournoi au Qatar, pays musulman conservateur. Consommer de l'alcool dans les lieux public y est interdit. Les visiteurs n'ont pas le droit d'en amener dans le pays, ils n'y ont accès que dans certains bars et restaurants d'hôtels. Les expatriés non-musulmans, eux, peuvent en acheter dans des magasins dédiés nécessitant un permis spécifique.