Pays-Bas-Argentine: "Ça m’a vraiment déçu", Weghorst taille l'attitude de Messi après la rencontre

Invectivé par Lionel Messi après la fin de match houleuse entre les Pays-Bas et l'Argentine vendredi, en quarts de finale de la Coupe du monde, Wout Weghorst a reproché au Parisien son attitude envers lui.

Il a bien cru devenir un héros national. Sorti du banc à la 78e minute, Wout Weghorst a relancé à lui seul ou presque le quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas, vendredi. Alors que les Oranje étaient menés 2-0, et semblaient incapables de se montrer dangereux, le joueur du Besiktas a d’abord redonné espoir aux siens en coupant de la tête un centre de Steven Berghuis (83e). Il a ensuite conclu une géniale combinaison sur coup franc pour égaliser au bout du suspense (90e+11).

Ce doublé inespéré, encore plus pour un avant-centre souvent moqué pour sa maladresse face au but, n’aura toutefois pas suffi. Après avoir arraché la prolongation, les hommes de Louis van Gaal ont fini par céder lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-3 tab). Terriblement frustrant pour Weghorst, dont la fin de soirée a été marquée par un léger accrochage avec Lionel Messi. Le septuple Ballon d’or l’a directement interview lors d’une interview d’après-match.

"Il a repoussé ma main"

"Qu'est-ce que tu regardes, idiot ? Va là-bas !", a-t-il lancé. Selon la presse argentine, il n’aurait pas franchement apprécié de voir Weghorst se rapprocher de lui alors qu’il répondait aux questions des médias. L’ancien attaquant de Wolfsburg a apporté une autre version. "Je voulais lui serrer la main après le match. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur. Mais il a repoussé ma main et n'a pas voulu me parler. Mon espagnol n'est pas très bon, mais ce n'étaient pas des mots respectueux. Ça m’a vraiment déçu", a-t-il confié dans des propos rapportés par Marca.

A titre individuel, ce 9 décembre 2022 restera tout de même une petite revanche pour Weghorst, régulièrement pointé du doigt par les supporters bataves pour sa lenteur et très peu utilisé lors du Mondial avant cette entrée fracassante. Louis van Gaal lui avait offert seulement huit minutes contre le Qatar en phase de groupes et deux minutes en huitième de finale face aux Etats-Unis.