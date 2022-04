Coupe du monde 2022: l'avertissement du Qatar aux supporters LGBT

Les supporters LGBT devront faire preuve de discrétion lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar selon l'organisation qatarie. Le responsable de la sécurité du Mondial a déconseillé aux fans de montrer des signes à leur appartenance sexuelle.

Les supporters qui assisteront en fin d'année à la Coupe du monde de football au Qatar sont priés de ne pas réaliser des "démonstrations d'affection en public", qui sont "mal vues" au sein de la société qatarie. L'avertissement lancé concerne surtout les personnes LGBT (lesbien, gay, bisexuel et transgenre), à qui les autorités locales déconseillent d'afficher des signes de leur appartenance à cette communauté.

Dans un entretien réalisé début avril par l'agence de presse AP, Abdulaziz Abdullah Al Ansari, responsable de la sécurité de cette Coupe du monde 2022, lançait un avertissement très clair. "Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu'on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu'on veut l'offenser, mais le protéger, a-t-il déclaré, assurant que ses propos ne sont pas discriminatoires. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l'agresser. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faîtes-le dans une société où cela sera accepté."

"Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester"

Depuis l'annonce de l'attribution de l'organisation de cette compétition au Qatar, fin 2010, de vives inquiétudes ont été exprimées alors que "l'homosexualité n'est pas autorisée" dans l'émirat, comme le rappelait encore ces derniers mois Nasser Al-Khater, président du comité d'organisation. "Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du monde", a complété Abdulaziz Abdullah Al Ansari.

Les spectateurs sont donc invités à respecter la culture conservatrice du Qatar. Kick It Out (association luttant contre le racisme dans le football) et le réseau anti-discrimination FARE avaient fait part de leur "préoccupation" à la suite des propos d'Abdulaziz Abdullah Al Ansari. "L'idée que le drapeau, qui est désormais un symbole universel reconnu de diversité et d'égalité, soit retiré aux gens pour les protéger ne sera pas considérée comme acceptable et sera considérée comme un prétexte", s'inquiétait la directrice exécutive de FARE, Piara Powar, auprès de l'agence AP. Le Mondial doit se tenir pour rappel du 21 novembre au 18 décembre.