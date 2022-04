PSG: GOAT, Qatar Airways, le club s’active autour de ses sponsors

Le PSG multiplie les discussions pour assurer son avenir financier avec la signature de plusieurs contrats de sponsoring majeurs. Ce jeudi, le club parisien a officialisé "GOAT" en tant que nouveau sponsor sur la manche du maillot.

En attendant de savoir qui de Kylian Mbappé ou Neymar sera le G.O.A.T sur le terrain (le meilleur de tous les temps) dimanche face à l'OM, le PSG a trouvé son "GOAT" en officialisant ce jeudi un partenariat avec la plateforme de vente et revente en ligne de vêtements et sneakers.

Pour s’afficher sur la manche des tenues d'entraînement, d'échauffement et de match du club francilien, l’entreprise a dû débourser près de 50 millions d’euros sur trois ans. Une étape de plus dans l’évolution économique du PSG. Comme annoncé par le journal L’Equipe, RMC Sport confirme les discussions entre la direction parisienne et la société Qatar Airways autour d’un contrat de sponsoring.

Un dossier "en cours de finalisation" avec Qatar Airways

Les échanges se poursuivent entre la compagnie aérienne et l’actuel leader du championnat de France. Qatar Airways pourrait ainsi remplacer ALL-Accor Live Limitless comme principal sponsor maillot du PSG. Ce dossier est "en cours de finalisation" selon les informations d’une source pour RMC Sport. Mais rien n’est définitivement acté pour le moment.

Après le groupe émirati Fly Emirates entre 2006 et 2019 et Accor Hotels depuis trois ans, le PSG version QSI pourrait donc voir un nouveau partenaire majeur s’afficher sur son maillot.

A l’heure où l’UEFA va mettre en application sa réforme du fair-play financier avec un plafond budgétaire indexé sur les revenus des clubs, l’arrivée de nouveaux partenaires économiques constitue un véritable enjeu pour le PSG de Nasser al-Khelaïfi. Si la révolution sportive n’a pas encore été lancée après l’échec face au Real Madrid en Ligue des champions, Paris s’active bel et bien en coulisses pour assurer son avenir économique.