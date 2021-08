Coupe du monde 2022: l’UEFA met en place la VAR pour la fin des qualifications

L'UEFA a annoncé jeudi la mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour la suite des matches éliminatoires de la zone Europe pour le Mondial-2022, qui reprennent en septembre.

Les trois premières journées des qualifications de la Coupe du monde 2022 se sont jouées sans la VAR, ce qui a créé une polémique lors de Serbie-Portugal, 2-2, le 27 mars dernier. Le but de Cristiano Ronaldo, qui devait donner la victoire à la Seleçao, n'a pas été accordé par l'arbitre, alors que les images montraient que la balle avait bien franchi la ligne.



"L'entrée de cette technologie dans les compétitions de qualification pour équipes nationales de l'UEFA a dû être repoussée en raison des risques et des complications sur le plan logistique liés à la pandémie de Covid-19", a justifié l'instance.



La VAR équipe les cinq principaux championnats européens, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France ainsi que la Ligue des champions. Elle permet de valider un but, de vérifier s'il y a penalty ou carton rouge, ainsi que l'identité d'un joueur sanctionné.

La France en tête du groupe D

L’équipe de France, championne du monde en titre, est en tête du groupe D avec 7 points devant l’Ukraine avec 3 points et la Finlande qui compte 2 points.

Décevants lors de l’Euro 2021 avec une élimination dès les huitièmes de finale face à la Suisse, les Bleus peuvent faire un grand vers la qualification au Qatar et la défense de leur titre lors de la trêve du mois de septembre.

Les hommes de Didier Deschamps affrontent la Bosnie, le 1er septembre puis l’Ukraine, le 4 septembre et enfin la Finlande, le 7 septembre.