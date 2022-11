Coupe du monde 2022: la Croatie élimine le Canada et prend un avantage sur la Belgique

Grâce à sa victoire face au Canada (4-1) ce dimanche, la Croatie a pris la tête du groupe F de la Coupe du monde après deux journées. Les Vatreni ont pris un avantage avant la rencontre face à la Belgique jeudi, décisive pour la qualification en huitièmes de finale.

Une lutte à trois s'annonce dans le groupe F de la Coupe du monde. Après la victoire plus tôt du Maroc (2-0) face à la Belgique, la Croatie a obtenu le succès ce dimanche face au Canada (4-1), prenant la première place de la poule devant les Lions de l'Atlas. Avec deux défaites de rang, les Canucks sont eux déjà éliminés de la compétition.

Pourtant, tout a bien commencé au Khalifa Stadium pour le Canada. Il n'a fallu que 67 secondes à Alphonso Davies pour lancer son équipe, d'une tête sur un centre de Tajon Buchanan. Le joueur du Bayern Munich restera dans l'histoire de son pays comme le premier homme à avoir marqué en phase finale du Mondial.

La Canada n'a pas tenu le rythme

La sélection dirigée par John Herdman, qui a déjà disputé le Mondial 2015 en tant que sélectionneur de l'équipe féminine du Canada, a continué d'attaquer lors des premières minutes de jeu. Finaliste en 2018, la Croatie était alors dos au mur après le nul inaugural contre le Maroc (0-0).

Mais les Vatreni peuvent compter sur des joueurs d'expérience et si Luka Modric n'a pas affiché son meilleur niveau, Andrej Kramaric s'y est pris à deux fois pour égaliser. Après un but refusé pour hors-jeu (27e), l'attaquant de 31 ans a conclu en première intention (37e) dans la surface sur un service d'Ivan Perisic.

Reprenant peu à peu le dessus, la Croatie a pris les devants avant la pause grâce à Marko Livaja (44e), sur une frappe aux abords de la surface de réparation. Entré en jeu en début de seconde période, Jonathan Osorio n'est pas passé loin (49e) de remettre le Canada à hauteur mais sa tentative est passée à un petit mètre de la cage de Dominik Livakovic.

Un match décisif face à la Belgique jeudi pour la Croatie

Comme face aus Belges, où ils ont perdu (1-0) malgré un joli visage affiché, les Canadiens ont eu du mal à tenir le rythme. Andrej Kramaric a mis son équipe à l'abri d'une nouvelle frappe du gauche (70e), ayant eu tout le temps de contrôler dans la surface à la réception d'un centre de Perisic, encore lui.

Dans le temps additionnel (90+4e), Lovro Majer a marqué le quatrième but de son équipe. Le joueur du Stade Rennais n'a eu plus qu'à pousser le ballon après la récupération de Mislav Orsic, qui a profité d'une grosse erreur défensive de Kamal Miller.

Avec quatre points, la Croatie n'a plus qu'à gagner ou obtenir le nul face à la Belgique jeudi (16h) pour rejoindre les huitièmes de finale, là où le Maroc défiera le Canada dans le même temps. En attendant, Luka Modric et ses partenaires regarderont sans doute avec attention le choc dimanche (20h) entre l'Espagne et l'Allemagne dans le groupe E, de potentiels adversaires pour le prochain tour.