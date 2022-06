Coupe du monde 2022: la FIFA autorise des listes de 26 joueurs

La FIFA annonce autoriser les sélections participantes à la Coupe du monde 2022 à convoquer un maximum de 26 joueurs pour le Mondial qatarien qui se déroulera entre le 21 novembre et le 18 décembre.

La FIFA, l’instance mondiale du football, a autorisé les sélections participantes à la prochaine Coupe du monde au Qatar à sélectionner 26 joueurs au lieu des 23 habituellement imposés. La FIFA justifie ce choix par la volonté de faire face à la pandémie de Covid mais aussi à la période inhabituelle durant laquelle se tiendra la Coupe du Monde. L'ensemble des 26 joueurs convoqués pourront être inscrits sur la feuille de match.

Le Bureau de Conseil de la FIFA, composé du président de l’instance ainsi que ceux des six confédérations, a validé cette proposition “dans l’optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aura lieu, le Bureau du Conseil a estimé nécessaire d’offrir une plus grande flexibilité pour les effectifs.”

Si le nombre de joueurs autorisés sur une liste grimpe à 26, rien n’oblige les sélectionneurs à en profiter. Si les techniciens le souhaitent, ils pourront voyager avec un groupe réduit de 23 joueurs au Qatar l’hiver prochain. Lors de L’Euro 2020, l’UEFA avait également fait preuve de souplesse en autorisant des listes élargies à 26 joueurs. Seule différence avec le championnat d’Europe, l’ensemble des 26 joueurs pourront être inscrits sur la feuille match lors de la Coupe du monde alors que trois joueurs devaient assister au match depuis les tribunes lors de l’Euro.

Autre élargissement, le quota de joueurs sur les listes provisoires passe de 35 à 55 joueurs. De quoi ratisser large pour les sélectionneurs hésitants ou alors fébriles quant à d'éventuelles blessures avant le Mondial.

La Coupe du monde se tenant au Qatar et s’étalant sur le mois de novembre et décembre, le calendrier des différents championnats a été chamboulé. Par conséquent, la FIFA impose que le dernier match des joueurs figurant sur les listes définitives soit fixé au 13 novembre, cinq jours avant le match d’ouverture entre le Sénégal et les Pays-Bas à Doha.