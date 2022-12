Coupe du monde 2022: la FIFA explique pourquoi le but polémique du Japon contre l’Espagne a été accordé

Jeudi soir, le deuxième but inscrit par le Japon lors de sa victoire contre l’Espagne (2-1) a été à l’origine d’une vive polémique, de nombreux observateurs estimant que le ballon était sorti des limites du terrain. Ce vendredi, la FIFA a pris la parole pour justifier la décision de l’arbitre.

Cette fameuse 51e minute du match entre le Japon et l’Espagne continue de faire parler. Jeudi soir, le deuxième but inscrit par les Japonais au retour des vestiaires a fait l’objet de nombreux commentaires, notamment parce qu’il envoie la Roja dans la partie de tableau de la France… et l’Allemagne à la maison.

Avant d’être remis devant le but par Kaoru Mitoma, le ballon semble, sur plusieurs images, franchir les limites du terrain. Devant l'ampleur des contestations, la FIFA a pris la parole ce vendredi, expliquant que ce but avait été validé grâce aux caméras de la ligne de but qui permettent de déterminer que le cuir n'a jamais complètement franchi la ligne. Même si la base du ballon, au contact avec le sol, l'avait quant à elle franchie.

"D'après les preuves disponibles, l'ensemble du ballon n'était pas hors jeu"

"Le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 contre l'Espagne a été vérifié par la VAR pour déterminer si le ballon était sorti du jeu. Les officiels du match vidéo ont utilisé les images de la caméra de la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non, écrit la FIFA sur Twitter, images à l’appui. D'autres caméras peuvent offrir des images trompeuses mais d'après les preuves disponibles, l'ensemble du ballon n'était pas hors jeu."

Pour comprendre, il convient de bien comprendre la règle de l'Ifab, l'organisme qui régit les règles du football, concernant les sorties de balle. Selon la loi 9, le ballon se retrouve "hors du jeu" notamment lorsqu'il a "entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche, à terre ou en l'air". Pas sûr que cette explication suffise à calmer la frustration des Allemands, éliminés à cause de ce but.