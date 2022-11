Coupe du monde 2022: la réponse sèche de Van Dijk aux critiques de Van Basten

Après le match nul concédé par les Pays-Bas vendredi face à l'Equateur (1-1), la légende Marco van Basten n'a pas épargné Virgil van Dijk, qui a tenu à lui répondre.

Secoués, accrochés et parfois au bord de la rupture. Loin d’être convaincants, les Pays-Bas n’ont pas fait mieux qu’un match nul ce vendredi (1-1) face à l’Equateur, pour leur deuxième match de la Coupe du monde au Qatar. Après l’ouverture du score de Cody Gakpo, les Oranje ont eu la mauvaise idée de passer en mode gestion.

Sans complexe, les Equatoriens se sont peu à peu remis en piste, en se montrant bien plus agressifs, et en égalisant logiquement grâce à leur capitaine Enner Valencia. S’ils restent en ballotage favorable pour la qualification pour les huitièmes de finale, avec quatre points au compteur, les hommes de Louis van Gaal ont déçu. Et ils n’ont pas échappé aux critiques de la légende Marco van Basten.

Van Dijk : "Il n'est jamais positif"

Reconverti comme consultant pour le média néerlandais NOS, l’ancien attaquant s’en est pris notamment à Virgil van Dijk : "Je critique Van Dijk, car il en fait si peu. C'est un très bon joueur, mais il doit prendre des initiatives. Il parle beaucoup mais ne dit rien. Il est capitaine, non ? C'est un grand garçon, il doit diriger les joueurs. Qui est le meilleur joueur de l’équipe ? C’est Virgil. Mais regardez ce qu’il fait en phase de possession. Il doit prendre le contrôle du jeu et accélérer le rythme. Ça va beaucoup trop lentement. Il doit prendre beaucoup plus de responsabilités. Tous ce que les joueurs font, c’est subir. Mais c’est le football d’aujourd’hui : les joueurs ne prennent plus d’initiatives."

Des critiques injustifiées selon Van Dijk, qui a tenu à répondre à Van Basten auprès de Voetbal International : "Je pense qu’il n’est jamais positif, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C’est facile de faire des analyses depuis (le siège de NOS) à Hilversum. Je ne peux pas dire que j’ai fait un match fantastique. Ce n’est pas du tout ce que je veux dire. Mais je tente de mener l’équipe de la meilleure façon possible." Van Dijk et ses partenaires joueront leur dernier match de la phase de poules mardi contre le Qatar (16h).