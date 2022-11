Coupe du monde 2022: l'inquiétude de l'Equateur pour Enner Valencia, sorti sur civière face aux Pays-Bas

Encore buteur ce vendredi face aux Pays-Bas (1-1), Enner Valencia a quitté à nouveau le terrain en raison d'une blessure au genou. De quoi faire redouter le pire à l'Equateur, avant un match décisif mardi (16h) face au Sénégal pour la qualification pour les huitièmes de finale de Coupe du monde.

L'Equateur redoute un énorme coup dur. Ce vendredi, Enner Valencia a été sorti sur blessure en fin de match face aux Pays-Bas (1-1). Buteur face aux Oranje, l'attaquant du Fenerbahçe se tenait le genou au moment de quitter la pelouse, évacué sur civière, en larmes.

Déjà touché au genou face au Qatar

Déjà auteur des deux buts de l'Equateur lors de la victoire dans le match d'ouverture face au Qatar (2-0), Enner Valencia est même auteur des six derniers buts de son pays en Coupe du monde, déjà présent en 2014. Son absence pour le dernier match de la phase de poules mardi (16h) face au Sénégal serait forcément préjudiciabl, où une victoire ou un nul permettront à la "Tri" de se qualifier.

Dimanche dernier, Enner Valencia était déjà sorti sur blessure, boîtant en raison d'une douleur au genou. Victime d'une entorse, le guide de la "Tri" a tenu sa place mais les fans équatoriens ont de quoi redouter le pire désormais en vue du dernier match, décisif pour la qualification.

En parallèle de la rencontre entre le Sénégal et l'Equateur, le Qatar défiera la sélection de Louis van Gaal. D'ores et déjà éliminé de sa compétition avec deux défaites de rang, le pays hôte n'aura plus qu'à tenter de finir sur une bonne note. Avec quatre points, comme l'Equateur, les Pays-Bas ont aussi l'avantage pour se qualifier pour les huitièmes de finale.