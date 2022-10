Coupe du monde 2022: Le programme complet de la Coupe du monde

Du 20 novembre au 18 décembre prochain, aura lieu la 22e Coupe du monde de l'histoire. C'est le Qatar qui organise la compétition. Retrouvez le programme complet du Mondial, et sur quelles chaînes voir les matchs.

La 22e édition de la Coupe du monde de football, au Qatar (20 novembre - 18 décembre) sera diffusée Par BeIN Sports et TF1. TF1 diffusera les cinq meilleures affiches des huitèmes de finale et les trois meilleurs quarts de finale. Le programme a d'ailleurs changé récemment puisque la compétition devait commencer le lundi avec Sénégal-Pays-Bas. Le match Qatar-Equateur a finalement été avancé au dimanche. En raison du décalage horaire avec le Qatar, les matchs ne seront pas trop tardifs: 11h (la première semaine), 14h, 17h et 20h.

Retrouvez ci-dessous le programme complet des matches et leur diffusion.

Dimanche 20 novembre 2022

Qatar – Equateur (17h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe A – 1e journée

Lundi 21 novembre

Angleterre – Iran (14h) BeIN Sports 1

Groupe B – 1e journée

Sénégal – Pays-Bas (17h) BeIN Sports 1

Groupe A – 1e journée

Etats-Unis – Pays de Galles (20h) BeIN Sports 1

Groupe B – 1e journée

Mardi 22 novembre

Argentine – Arabie Saoudite (11h) BeIN Sports 1

Groupe C – 1e journée

Danemark – Tunisie (14h) BeIN Sports 1

Groupe D – 1e journée

Mexique – Pologne (17h) BeIN Sports 1

Groupe C – 1e journée

France – Australie (20h) TF1 , BeIN Sports 1

Groupe D – 1e journée

Mercredi 23 novembre

Maroc – Croatie (11h) BeIN Sports 1

Groupe F – 1e journée

Allemagne – Japon (14h) BeIN Sports 1

Groupe E – 1e journée

Espagne – Costa Rica (17h) BeIN Sports 1

Groupe E – 1e journée

Belgique – Canada (20h) BeIN Sports 1

Groupe F – 1e journée

Jeudi 24 novembre

Suisse – Cameroun (11h) BeIN Sports 1

Groupe G – 1e journée

Uruguay – Corée du Sud (14h) BeIN Sports 1

Groupe H – 1e journée

Portugal – Ghana (17h) BeIN Sports 1

Groupe H – 1e journée

Brésil – Serbie (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe G – 1e journée

Vendredi 25 novembre

Pays de Galles – Iran (11h) BeIN Sports 1

Groupe B – 2e journée

Qatar – Sénégal (14h) BeIN Sports 1

Groupe A – 2e journée

Pays-Bas – Équateur BeIN Sports 1

Groupe A – 2e journée

Angleterre – Etats-Unis TF1 , BeIN Sports 1

Groupe B – 2e journée

Samedi 26 novembre

Tunisie – Australie (11h) BeIN Sports 1

Groupe E – 2e journée

Pologne – Arabie Saoudite (14h) BeIN Sports 1

Groupe C – 2e journée

France – Danemark (17h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe D – 2e journée

Argentine – Mexique (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe C – 2e journée

Dimanche 27 novembre

Japon – Costa Rica (11h) BeIN Sports 1

Groupe E - 2e journée

Belgique – Maroc (14h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe F – 2e journée

Croatie – Canada (17h) BeIN Sports 1

Groupe F – 2e journée

Espagne – Allemagne (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe E – 2e journée

Lundi 28 novembre

Cameroun – Serbie (11h) BeIN Sports 1

Groupe G – 2e journée

Corée du Sud – Ghana (14h) BeIN Sports 1

Groupe H – 2e journée

Brésil – Suisse (17h) BeIN Sports 1

Groupe G – 2e journée

Portugal – Uruguay (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe H – 2e journée

Mardi 29 novembre

Equateur – Sénégal (16h) BeIN Sports 2

Groupe A – 3e journée

Pays-Bas – Qatar (16h) BeIN Sports 1

Groupe A – 3e journée

Pays de Galles – Angleterre (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe B – 3e journée

Iran – Etats-Unis BeIN Sports 2

Groupe B – 3e journée

Mercredi 30 novembre

Australie – Danemark (16h) BeIN Sports 2

Groupe D – 3e journée

Tunisie – France (16h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe D – 3e journée

Pologne – Argentine (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe C – 3e journée

Arabie Saoudite – Mexique (20h) BeIN Sports 2

Groupe C – 3e journée

Jeudi 1er décembre

Croatie – Belgique (16h) BeIN Sports 1

Groupe F – 3e journée

Canada – Maroc (16h) BeIN Sports 2

Groupe F – 3e journée

Japon – Espagne (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe E – 3e journée

Costa Rica – Allemagne (20h) BeIN Sports 2

Groupe E – 3e journée

Vendredi 2 décembre

Corée du Sud – Portugal (16h) BeIN Sports 1

Groupe H – 3e journée

Ghana – Uruguay (16h) BeIN Sports 2

Groupe H – 3e journée

Cameroun – Brésil (20h) TF1, BeIN Sports 1

Groupe G – 3e journée

Serbie – Suisse (20h) BeIN Sports 2

Groupe G -3e journée

Samedi 3 décembre

1er Groupe A – 2e Groupe B (16h) BeIN Sports 1

Huitième de finale 1

1er Groupe C – 2e Groupe D 20h) BeIN Sports 1

Huitième de finale 2

Dimanche 4 décembre

1er Groupe C – 2e Groupe D BeIN Sports 1

Huitième de finale 3

1er Groupe B – 2e Groupe A BeIN Sports 1

Huitième de finale 4

Lundi 5 décembre

1er Groupe E – 2e Groupe F BeIN Sports 1

Huitième de finale 5

1er Groupe G – 2e Groupe H BeIN Sports 1

Huitième de finale 6

Mardi 6 décembre

1er Groupe F – 2e Groupe E BeIN Sports 1

Huitième de finale 7

1er Groupe H – 2e Groupe G BeIN Sports 1

Huitième de finale 8

Vendredi 9 décembre

1E ou 2F – 1G ou 2H (16h) BeIN Sports 1

Quart de finale 1

1A ou 2B – 1C ou 2D (20h) BeIN Sports 1

Quart de finale 2

Samedi 10 décembre

1F ou 2E – 1H ou 2G (16h) BeIN Sports 1

Quart de finale 3

1B ou 2A – 1D ou 2C (20h) BeIN Sports 1

Quart de finale 4

Mardi 13 décembre

Vainqueur Q1 – Vainqueur Q2 (20h) TF1, BeIN Sports 1

Demi-finale 1

Mercredi 14 décembre

Vainqueur Q3 – Vainqueur Q4 (20h) TF1, BeIN Sports 1

Demi-finale 2

Samedi 17 décembre

Perdant DM1 – Perdant DM2 (16h) TF1, BeIN Sports 1

Match pour la 3e place

Dimanche 18 décembre

Vainqueur DM1 – Vainqueur DM2 (16h) TF1, BeIN Sports 1

Finale