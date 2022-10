Coupe du monde: Diogo Jota forfait avec le Portugal

Jürgen Klopp a annoncé ce mardi que Diogo Jota ne disputerait pas la Coupe du monde avec le Portugal en raison d'une blessure au mollet contractée avec Liverpool face à Manchester City.

Mauvaise nouvelle pour le Portugal. À un mois de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), la sélection entraînée par Fernando Santos devra se passer des services de Diogo Jota (28 capes, 10 buts), blessé depuis le match gagné face à Manchester City (1-0) le week-end dernier. C'est Jürgen Klopp qui a annoncé la nouvelle en conférence de presse, à la veille de la réception de West Ham en Premier League.

"Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle sur Diogo. Il manquera la Coupe du monde. C'est une blessure assez grave au mollet. C'est une très triste nouvelle pour nous et pour le Portugal", a confié le coach des Reds. Depuis le début de la saison, Jota n'avait pas encore trouvé la faille en huit rencontres toutes compétitions confondues (cinq passes décisives).

Danilo incertain

En plus de Diogo Jota, Fernando Santos ne pourra pas compter sur Pedro Neto. L'ailier gauche de Wolverhampton de 22 ans devrait subir une intervention chirurgicale à une cheville, sans donner de durée d'indisponibilité précise. Son absence au Qatar est cependant déjà actée. Le club précise que les divers examens passés par le joueur ont révélé que les ligaments de la cheville étaient touchés, rendant l'opération inévitable.

En revanche, le doute subsiste pour Danilo Pereira. Touché aux ischios de la jambe droite dimanche dernier lors du Classique face à l'OM (1-0), le Portugais sera éloigné des terrains pendant au moins trois semaines et pourrait ne plus porter le maillot du PSG avant la trêve liée à la Coupe du monde. Sa participation au Mondial pourrait être remise en cause par cette blessure.