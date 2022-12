Equipe de France: le joli réservoir des Bleus sur lequel miser pour la Coupe du monde 2026

L’équipe de France s’est inclinée en finale de la Coupe du monde 2022 mais a déjà ciblé le Mondial 2026 pour retrouver le sommet de la planète foot. Dans le sillage de Kylian Mbappé, les Bleus ne manquent pas de jeunes talents en Ligue 1 et en Europe.

Finaliste malheureux de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine (3-3, 2 tab à 4), Kylian Mbappé ne compte pas s’arrêter sur échec. A tout juste 24 ans, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France a déjà donné rendez-vous aux supporters tricolores. "Nous reviendrons", a sobrement écrit le buteur des Bleus.

Une manière de rappeler que l’Euro 2024 et surtout le Mondial 2026 vont rapidement arriver. Dans un peu moins de quatre ans en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique), Kylian Mbappé fera partie des cadres de l’équipe de France dans les années à venir.

Ces joueurs espérés en tauliers

A l’image de l'attaquant, qui n’hésite plus à donner de la voix dans le vestiaire comme cela a pu être le cas pendant la finale contre l’Albiceleste, plusieurs internationaux déjà en place vont être amenés à prendre plus de place dans le groupe français.

En défense centrale, on pense notamment à Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté qui ont parfaitement suppléé Presnel Kimpembe au Qatar. Lui aussi du voyage dans le Golfe, Axel Disasi a une carte a joué sous les ordres de Didier Deschamps ou de son éventuel successeur pour s’installer durablement dans l’effectif. Tout comme William Saliba dont les prestations à Arsenal laissent présager un avenir radieux. Reste aussi à savoir comment seront utilisés Jules Koundé, Benjamin Pavard et les frères Hernandez.

Les Bleus saluent leur public place de la Concorde après le Mondial 2022 © Icon Sport

Sacrés en 2018 mais absents pendant la Coupe du monde 2022, N’Golo Kanté et Paul Pogba seront respectivement âgés de 35 ans et 33 ans à l’été 2026. Pas sûr qu’ils soient toujours chez les Bleus d’ici-là. Remplaçants de luxe au Qatar, Adrien Rabiot (27 ans) et Aurélien Tchouameni (22 ans) ont pris une avance pour endosser le rôle de patrons dans l’entrejeu. Idem pour Eduardo Camavinga (20 ans) qui a marqué des points en dépannant au poste de latéral gauche. Remplaçants au Qatar, et malgré un match compliqué face à la Tunisie, Mattéo Guendouzi (23 ans) et Youssouf Fofana (23 ans) n’ont pas tout perdu. Dans les buts, si Hugo Lloris arrête (ce qui n’est pas acté) le Milanais Mike Maignan semble bien parti pour lui succéder et Alban Lafont pourrait aussi grappiller quelques capes.

Outre Kylian Mbappé, et malgré la retraite internationale de Karim Benzema voire peut-être celle d’Olivier Giroud à plus ou moins long terme, l’attaque tricolore ne manque pas de jeunes prometteurs. Un peu moins en vue que ses partenaires, Ousmane Dembélé reste un joueur de talent. Le Barcelonais devra confirmer son nouveau statut de titulaire. Idem pour Kingsley Coman qui prendre son essor chez les Bleus. Enfin, auteurs de belles entrées pendant la finale perdue, Marcus Thuram (25 ans) et Randal Kolo Muani (24 ans) ont montré de belles choses. Forfait de dernière minute au Qatar, Christopher Nkunku a tout pour devenir le successeur logique d’Antoine Griezmann en soutien des attaquants. A condition, bien sûr, de négocier comme il faut son futur transfert à Chelsea.

Ces joueurs plus très loin des Bleus

Hormis les joueurs appelés pour pallier les absences, Didier Deschamps n’a pas convoqué de joueur surprise lors du Mondial 2022. Pourtant, certains talents de la Ligue 1 ou des grands championnats semblent capables de taper à la porte de l’équipe de France dans les prochains mois.

Jonathan Ikoné a mis un peu de temps à digérer son départ de Lille vers la Fiorentina. Mais avec ses quatre sélections (un but), le milieu offensif fait forcément partie des profils étudiés pour préparer l’avenir. Ce constat vaut également pour Moussa Diaby. A 23 ans, l’ailier de Leverkusen ne semble pas très loin du groupe tricolore même s’il a raté le cut pour la Coupe du monde. En L1, les prestations de Martin Terrier seront probablement observées avec minutie à Rennes. Tout comme celles de Boubacar Kamara en Premier League avec Aston Villa.

Moussa Diaby et Boubacar Kamara chez les Bleus © Icon Sport

C’est aussi le cas de nombreux Espoirs ou anciens joueurs des Bleuets passés sous les ordres de Sylvain Ripoll ces dernières années. Logiquement, le nom du Milanais Pierre Kalulu revient dans les discussions. Idem pour Mohamed Simakan, les néo-internationaux Adrien Truffert et Benoit Badiashile ou les Lyonnais Malo Gusto et Maxence Caqueret. Quid aussi de Wesley Fofana (22 ans), plus jeune défenseur français de l'histoire depuis son transfert à Chelsea pendant le mercato estival.

Au milieu, Manu Koné (Mönchengladbach) et Khéphren Thuram (Nice) espèrent rejoindre Marcus Thuram qu’ils connaissent tous les deux très bien. Mais pour y arriver, il leur faudra peut-être rejoindre un club plus huppé ou jouer régulièrement la Ligue des champions pour montrer leurs qualités au top niveau européen.

Ces joueurs prometteurs qui doivent encore confirmer

Le réservoir tricolore semble assez riche chez les Espoirs même si certains vont encore devoir confirmer en club pour espérer passer un nouveau pallier et rejoindre l’équipe de France. Du côté de l’OL, les regards se tournent nécessairement sur Castello Lukeba et le chouchou des supporters Rayan Cherki. Souvent en vue en Ligue 1, les Rennais Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri vont aussi devoir enchaîner les bons mois pour séduire le sélectionneur tricolore.

Ils partent peut-être d’un peu plus loin, mais si leur progression reste linéaire, d’autres joueurs seront peut-être appelés à avoir une chance en sélection dans les prochaines années. Si le Bayern a misé 20 millions d’euros pour l’arracher à Rennes à seulement 17 ans avant de le lancer et en Ligue des champions, c’est que Mathys Tel a affiché un beau potentiel. Au jeune attaquant de confirmer. Le topo est le même pour l'ancien Toulousain Amine Adli, qui fait ses gammes au Bayer Leverkusen.

Michael Olise, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri avec les Espoirs en 2022 © Icon Sport

La donne est similaire pour ses anciens coéquipiers de Rennes, Désiré Doué et Lesley Ugochukwu, qui ont su se mettre en évidence lorsque Bruno Genesio a fait appel à eux en Ligue 1 ou en Ligue Europa cette saison. En défense, le Lillois Bafodé Diakité (14 matchs de L1 cette saison) pourrait profiter de sa polyvalence pour se glisser dans quelques listes chez les Espoirs voire chez les Bleus en cas de blessés.

Reste aussi à savoir comment les jeunes buteurs Hugo Ekitiké (20 ans) et Elye Wahi (19 ans) vont enchaîner avec le PSG et Montpellier. Du côté de la Premier League, les carrières du gardien Illan Meslier (Leeds) et de l’attaquant Sékou Mara (Southampton). Avec autant de jeunes prometteurs, le sélectionneur des Bleus ne manquera pas de solutions pour bâtir un groupe capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde pendant le Mondial 2026.