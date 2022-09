Coupe du monde 2022: le beau discours de Michael Sheen pour motiver les joueurs gallois

À moins de deux mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), les joueurs du pays de Galles ont reçu le soutien de Michael Sheen. L'acteur a rendu visite aux coéquipiers de Gareth Bale et leur a livré un discours puissant avant leur entrée dans la compétition.

Le pays de Galles a reçu un soutien de poids à moins de deux mois de la Coupe du monde. Lors de leur dernier rassemblement, les Gallois ont accueilli l'acteur Michael Sheen au centre d'entraînement de Vale of Glamorgan. Ce dernier, aperçu notamment dans les sagas Twilight et Underworld, ainsi que dans la série Masters of Sex, avait fait un carton il y a quelques semaines, en prononçant un discours poignant lors de l'émission télévisée A League of Their Own. Une allocution qu'il a de nouveau prononcée lundi devant Gareth Bale et ses coéquipiers, après la demande du sélectionneur Rob Page, qui l'avait vue à la télévision.

"Quand j'ai fait le discours sur A League of Their Own, c'était spécifiquement pour le match contre l'Angleterre (le 29 novembre), commence-t-il. Mais je ne pouvais pas venir vous voir et ne pas vous donner quelque chose pour vous accompagner."

"Une tempête rouge arrive au Qatar"

Dans son discours, Michael Sheen insiste notamment sur l'unité des Gallois à l'approche de son entrée en lice face aux États-Unis, le 21 novembre. "J'entends les voix qui chantent, une nation chantant d'une seule voix une chanson d'espoir, une chanson de courage, un chant de victoire qui flotte dans les vallées, comme une brume rouge, une tempête rouge arrive aux portes du Qatar, il brille et crépite, avec l'esprit de 1958 et les garçons de Jimmy Murphy, elle tourne les pages des livres d'histoire", entonne l'acteur devant les regards subjugués des joueurs de la sélection.

"Lorsque vous vous tenez côte à côte et que ce chant sacré commence, fermez les yeux et sentez le souffle sur la nuque parce que c'est chaque homme, femme et enfant de ce vieux pays qui se tient là avec vous dans votre dos. C'est le peuple du Pays de Galles, votre peuple. Sentez leur respiration s'accélérer avec la vôtre", a conclu Michael Sheen. Une prise de parole qui a entraîné quelques instants de silence, avant de très larges appplaudissements.