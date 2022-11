Coupe du monde 2022: le Brésil a déjà préparé dix danses pour ses dix premiers buts

Raphinha, attaquant du Brésil, a confié que son équipe s’attendait à marquer de nombreux buts dans la compétition puisque dix danses différentes ont déjà été préparées pour la compétition.

L’impressionnante force de frappe brésilienne s’attend à danser lors de la Coupe du monde. Raphinha, l’un des neuf attaquants de la Seleçao, a confié que l’équipe avait déjà préparé une célébration différente pour ses dix premiers buts dans la compétition.

"Après? Il faudra innover et faire quelque chose"

"Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses, a confié l’ancien Rennais, lundi en conférence de presse. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième but. Après? Il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose."

La Seleçao aborde ce mondial dans le costume de grand favorite avec de nombreuses stars dans tous les secteurs de jeu et un casting affolant en attaque avec Vinicius (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (Manchester United), Raphinha (FC Barcelone), Richarlison (Tottenham), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid) et Pedro (Flamengo).

Le Brésil, recordman de victoires dans le Mondial (5) mais sans titre depuis 20 ans, avance avec une énorme confiance, illustrée par Neymar qui a diffusé une photo d’un blason du Brésil d’une sixième étoile sur les réseaux sociaux. Ses partenaires sont montés au front pour le défendre face aux accusations d’arrogance.

"Ce sont eux les arrogants, a déclaré le joueur de Tottenham. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non. Nous allons aller chercher cette étoile parce que c'est notre rêve. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve. Nous voulons la gagner et nous savons combien lui aussi veut la gagner." Le Brésil débute la compétition jeudi face à la Serbie (20h).