Coupe du monde 2022: le gros tacle de Cantona sur l'organisation au Qatar

La décision d'organiser la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) n'envoie pas un bon message pour la promotion du football, regrette l'ex-international français Eric Cantona.

Eric Cantona ne regardera pas la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). "Pour être honnête, je ne me soucie pas vraiment de la prochaine Coupe du monde, qui n’en est pas une, selon moi, a-t-il asséné au Daily Mail. Au cours des dernières décennies, beaucoup d'événements comme les Jeux olympiques ou les Coupes du monde se sont déroulés dans des pays émergents, comme la Russie ou la Chine." Des pays qui ont, eux aussi, à l’instar du Qatar, des visées politiques lorsqu’ils choisissent d’organiser des grands événements planétaires.

Cantona: "Ce n'est qu'une question d'argent"

"Mais le Qatar, ce n'est pas le pays du football, estime Cantona. Je ne suis pas contre l'idée d'organiser une Coupe du monde dans un pays où il est possible de développer et de promouvoir le football, comme en Afrique du Sud ou aux États-Unis dans les années 90."

Le potentiel de licenciés n’existe pas au Qatar, difficile d’imaginer des retombées positives de ce point de vue, selon Cantona: "Il n'y a rien. C'est seulement une question d'argent. Ce n'est qu'une question d'argent et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible. Et des milliers de personnes sont mortes. Et pourtant, nous allons fêter cette Coupe du monde."

Les organisations de défense des droits humains dénoncent régulièrement de multiples violations dans le riche Etat gazier, en particulier le manque de liberté d'expression. Les condamnations se sont accentuées depuis que le Qatar a été sélectionné comme pays hôte de la Coupe du monde de football 2022, tournant davantage les projecteurs sur cet émirat qui rejette les critiques. Le riche émirat gazier, qui est par ailleurs en plein dans les préparatifs de la Coupe du monde de football 2022, est censé accueillir plus d'un million de visiteurs étrangers.