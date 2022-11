Coupe du monde 2022: le Brésilien Antony se plaint de la climatisation au Qatar, qui le rend malade

Si tout se passe bien pour le Brésil sur le plan comptable, avec six points pris sur six possibles et une qualification assurée, les joueurs brésiliens auraient quelques soucis de santé en dehors. Antony pointe du doigt la climatisation.

C'est une nouveauté pour cette Coupe du monde au Qatar. La majeure partie des stades dispose d'un système de climatisation pour lutter contre les fortes chaleurs, notamment en journée, qui frappent la ville de Doha. Il en est de même dans les chambres d'hôtel, et à peu près tous les établissements clos. Un système qui ne plaît pas à tout le monde. Au-delà du volet écologique, largement débattu ces dernières semaines, l'attaquant brésilien Antony a ciblé un autre problème, qu'il évoque au micro d'ESPN Brésil.

Avant le match contre la Suisse, Antony avait manqué deux séances d'entraînement à cause d'une maladie. La responsable de son état grippal est toute trouvée. "Je me sentais mal. Ma gorge, une petite toux. J'ai juste eu un peu pire que les autres. Mais je vais bien, je récupère, donc je suis à 100%. Je pense que c'était la climatisation. J'ai fini par l'allumer Je suis resté deux jours très mal, très mal. Mais maintenant ça va", a t-il confié. Il affirme que d'autres joueurs ont été touchés, sans révéler leur identité.

Des problèmes qui se répètent

Antony n'est pas un cas isolé. Pourtant, le coordinateur de la sélection, Juninho Paulista, a confirmé que le fonctionnement de la climatisation avait été vérifié dans les chambres des athlètes. "L'air" a été diminué. Selon le dirigeant, seuls les joueurs ont présenté ces problèmes, qui n'ont encore touché personne du staff technique.

Lucas Paqueta avait également des symptômes de grippe et n'a pas fait tout l'entraînement avec le groupe samedi. Alisson a raté un entraînement. Vinicius a déclaré que Neymar avait aussi eu de la fièvre.

L'adjoint de Tite, Cesare Sampaio, s'est voulu rassurant sur la situation, qui n'affecte pas le domaine sportif. "Je ne sais pas s'il avait de la fièvre, ça ne m'est pas parvenu. On a eu des cas de virus avec Antony, mais les médecins ont pensé qu'il était normal qu'il s'adapte à l'environnement, au climat, rien qui puisse influencer leur participation. Je ne me sens pas capable d'approfondir, c'est un domaine de santé, et on travaille avec ceux qui sont disponibles."