Coupe du monde 2022: le groupe de la France avec le Danemark, la Tunisie et un barragiste

Champions du monde en titre, les Bleus ont été placés dans le groupe D avec le Danemark, la Tunisie et un barragiste, le Pérou, l'Australie ou l'Emirats arabes unis, pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi à Doha.

Fin du suspense. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 a été effectué ce vendredi à Doha, à un peu plus de sept mois de l'ouverture de la compétition au Qatar (21 novembre-18 décembre). Devenus champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire il y a quatre ans en Russie, après le sacre de 1998, les Bleus ont été placés dans le groupe D. Ils affronteront le Danemark (11e au classement Fifa), la Tunisie (35e), et le vainqueur du barrage entre le Pérou, l'Australie et l'Emirats arabes unis.

Le groupe de la France au Mondial 2022 © RMC Sport

L'équipe de France retrouve les Danois qu'elle va affronter en juin en Ligue des nations et qu'elle avait joués en 2018 mais aussi en 2002 et en 1998. "On est habitué, il y a le retour d'Eriksen, il y avait plus fort et plus faible", juge Jérôme Rothen sur RMC. "On a l'habitude de les rencontrer, c'est une équipe importante", ajoute Lionel Charbonnier. Récente quart de finaliste de la CAN, la Tunisie réussit plutôt bien aux Bleus puisque l'équipe de France est invaincue face aux Tunisiens en quatre rencontres, toutes amicales (deux victoires, deux nuls).

Le troisième adversaire pourrait aussi être une vieille connaissance pour les Bleus puisque le Pérou et l'Australie étaient dans le groupe des Tricolores en 2018. Les Emirats arabes unis, candidats à la qualification, sont méconnus.

>> Revivez le tirage au sort

Les Bleus forcément parmi les favoris

L'équipe de France, qui vient de remporter deux amicaux contre la Côte d'Ivoire (2-1) et l'Afrique du Sud (5-0), disputera sa septième phase finale de Coupe du monde d'affilée. Elle n'a plus manqué cette grande compétition depuis 1994 et l'édition organisée aux Etats-Unis. Au Qatar, Kylian Mbappé et sa bande feront à nouveau partie des candidats à la victoire finale, au même titre que la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine ou encore le Portugal.

Revanchards après le gros raté de l'Euro 2021 (élimination dès les huitièmes de finale), et en même temps en confiance au vu de leurs derniers résultats et de leur victoire en Ligue des nations, les hommes de Didier Deschamps ont encore quelques rendez-vous pour monter en puissance avant de s'envoler pour le Qatar. Ils défendront d'abord leur titre en Ligue des nations à partir du mois de juin avec quatre matchs au programme : contre le Danemark (3 juin), la Croatie (6 et 13 juin) et l'Autriche (10 juin).

Ils retrouveront l'Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre. Des matchs amicaux supplémentaires pourraient s'insérer dans ce calendrier.