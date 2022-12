Coupe du monde 2022: le projet Blue Lock, ou comment un manga déclenche l'effervescence autour du Japon

Les internautes n’ont pu s'empêcher de faire le parallèle entre les performances du Japon, qui défie la Croatie, ce lundi (16h), en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, et le manga Blue Lock. On vous explique pourquoi.

Blue Lock, tu connais ? Depuis le début du Mondial, des centaines d’internautes font référence à ce manga à chaque exploit des Japonais, qualifiés pour les huitièmes de finale, et il y en a eu depuis le début de ce Mondial au Qatar (victoire contre l'Espagne et face à l'Allemagne). La raison est triple. Pour commencer, le manga, véritable succès au Japon comme en France, est lié de très près à la Coupe du monde de football. Et plus précisément à l’élimination des Samouraïs Bleus contre la Belgique (2-3), en huitièmes de finale de la précédente édition en Russie. Menée 2-0, la Belgique avait fini par l’emporter dans le temps additionnel, anéantissant l’espoir de tout un peuple. Cette cruelle désillusion a directement inspiré Muneyuki Kaneshiro, auteur de Blue Lock, et Yusuke Nomura, le dessinateur, puisque l’intrigue démarre juste après cet échec, avec la mise en place d'un projet assez radical dans son approche de la performance, et le renversement d'un modèle.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Quand la fiction se mèle au réel

"Ce nouvel échec incite l’Union japonaise de football à fonder le 'Blue Lock': un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L’objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair: détecter l’unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme ! Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n’y a pas d’alternative... S’il veut survivre au programme hautement sélectif qui l’attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l’attaquant ultime !", lit-on sur le site de la maison d’édition Pika spécialisée en manga.

"Se transcender pour devenir l’attaquant ultime" ? Voilà qui devrait plaire au passionné de manga qu'est Kylian Mbappé, si toutefois l’attaquant français n’a pas encore dévoré les premiers tomes disponibles en France (21 ont déjà été imprimés au Japon). Pour mesurer un peu la folie qui s'est emparée de l'oeuvre, dans le sillage du parcours des Japonais dans cette Coupe du monde, le mieux est encore de lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Les lecteurs assidus du manga, d'où qu'ils viennent, sont à ce point emprisonnés dans leur lecture ou le visionnage de la version anime qu'ils en viennent à comparer des actions qui relèvent de la fiction avec ce qui s'est réellement déroulé à Doha, au Qatar. Comme si les joueurs de Moriyasu avaient passé les quatre dernières années à peaufiner leur préparation dans cet environnement impitoyable. "Le projet Blue Lock est une totale réussite", se sont amusés certains internautes après la qualification du Japon.

La diffusion de l’adaptation du manga à l’écran - dont la première saison est découpée en deux parties, pour un total de 24 épisodes - coïncidant avec le déroulement de la Coupe du monde, a favorisé l’essor du phénomène, accru par les performances de l’équipe nationale, mais également l’implication personnelle du dessinateur Yusuke Nomura dans la conception du maillot des Japonais. Une tunique issue de la collaboration entre deux dessinateurs, Yusuke Nomura (Blue Lock), donc, et Tusjitomo (Giant Killing).

Les deux mangakas ont repris l’idée du kit que les Japonais portaient en 2006, avec un maillot bleu et un pantalon blanc. Le maillot bleu comporte cette fois-ci un motif origami. "Le design linéaire est très beau et japonais, et je l’ai aimé dès le moment où je l’ai vu", a déclaré Yusuke Nomura, illustrateur de Blue Lock. "Je serais très heureux si beaucoup de gens s’intéressaient au football via Blue Lock, et j’espère que ce projet servira de point d’entrée pour que les gens se familiarisent avec ce sport", a ajouté Nomura. Le plus probable étant que la Coupe du monde permette au manga Blue Lock d’accroître sa popularité, surtout si la sélection réalise un nouvel exploit ce lundi, à partir de 16h, face à la Croatie.